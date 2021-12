HC refuse de divertir PIL sur la suppression du contenu de Shah Jahan et Aurangzeb du livre NCERT

Le tribunal a fait remarquer que la requête faisait perdre du temps judiciaire et a par la suite permis aux requérants de retirer inconditionnellement leur plaidoyer.

Mercredi, la Haute Cour de Delhi a refusé d’accueillir un PIL demandant au NCERT de supprimer et de rectifier son manuel d’histoire de classe 12 qui indique que des subventions ont été délivrées sous le règne de Shah Jahan et d’Aurangzeb pour la réparation de temples détruits pendant les guerres.

Un banc du juge en chef DN Patel et du juge Jyoti Singh a déclaré qu’il imposerait des frais et a demandé si les pétitionnaires, qui prétendaient être des « étudiants assidus et sincères », voulaient que le tribunal révise les politiques des dirigeants moghols par le biais de son « donc -appelé PIL”.

« Vous dites que vous avez un problème avec le fait que Shah Jahan et Aurangzeb n’avaient pas une telle politique pour accorder les subventions pour la réparation du temple, etc ? … Vous voulez que nous décidions de la politique de Shah Jahan et d’Aurangzeb ? La Haute Cour décidera ? questionna le banc.

Le tribunal a fait remarquer que la requête faisait perdre du temps judiciaire et a par la suite permis aux requérants de retirer inconditionnellement leur plaidoyer.

Les pétitionnaires Sanjeev Vikal et Dapinder Singh Virk ont ​​affirmé que le NCERT n’avait aucun dossier ni aucune information concernant le contenu enseigné aux étudiants et avait projeté à tort les actes des Moghols.

« Le paragraphe 2 à la page 234 du manuel » Thèmes de l’histoire indienne, partie 2 « , a été publié sans aucune source d’information valable et a été inséré juste pour glorifier le règne des empereurs moghols Shah Jahan et Aurangzeb », indique la pétition.

« Il est bien connu que la plupart des empereurs moghols prélevaient de lourdes taxes sur les cérémonies religieuses et les tournées de pèlerinage des personnes appartenant à la religion hindoue. Ce n’est pas un fait nouveau que les empereurs moghols aient également obligé les non-musulmans à se convertir à la religion islamique », a-t-il ajouté.

Les pétitionnaires ont affirmé qu’ils avaient même déposé une demande de RTI auprès du responsable de l’information publique du NCERT, qui a déclaré qu’aucune information n’était disponible dans leurs dossiers concernant la « source à partir de laquelle le NCERT a conclu » la déclaration en question.

