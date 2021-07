HCL Tech, Clean Science, GR Infra, Just Dial, Airtel, Vodafone Idea, Asian Paints, RInfra en bref

Les contrats à terme astucieux se négociaient à 23,50 points ou 0,15% à 15 718 sur la bourse de Singapour.

BSE Sensex et Nifty 50 étaient susceptibles d’ouvrir en territoire négatif mardi, comme le suggèrent les tendances de SGX Nifty au début des échanges. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 23,50 points ou 0,15% à 15 718 sur la bourse de Singapour. Lors de la session précédente, Sensex a plongé de 1,10 % à 52 553 points tandis que Nifty de la NSE a terminé en baisse de 1,07 % à 15 752. Les analystes techniques ont déclaré que bien que le Nifty ait survécu à 15700, le niveau de clôture n’était pas encourageant. De plus, le marché n’a pas réussi à clôturer au-dessus des niveaux de support de 20 jours SMA et EMA qui étaient respectivement d’environ 15785 et 15765 niveaux. « Mardi, le marché doit se maintenir au-dessus des niveaux de 15600. En cas de rejet de celui-ci, le Nifty tomberait aux niveaux de 15500 et 15450. Nous avons besoin de Nifty/Sensex pour franchir les niveaux de 15840 / 52850 pour l’optimisme du marché. Notre conseil est d’acheter des actions sélectionnées avec une vision à moyen terme », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities.

Des actions à surveiller

Infrastructure de confiance : RInfra a déclaré lundi avoir levé 550,56 crore de roupies grâce à l’émission de titres sur une base préférentielle. Après l’attribution, la participation du groupe promoteur dans Reliance Infra passerait à 22,06 % après la conversion complète des bons de souscription, a indiqué la société dans un communiqué.

Bharti Airtel, Vodafone Idée : La Cour suprême a annoncé lundi qu’elle rendrait des ordonnances sur le plaidoyer des opérateurs de télécommunications – Bharti Airtel, Vodafone Idea et Tata Teleservices – demandant la rectification d’erreurs arithmétiques dans le calcul de leurs revenus bruts ajustés (AGR), mais leur a rappelé une ordonnance antérieure en la matière a exclu tout recalcul de la cotisation.

Bajaj Finance, Peintures asiatiques : ICICI Prudential Life Insurance Company, Bajaj Finance, Asian Paints, Syngene International, ICICI Securities, Crisil, DCM Shriram, Shyam Metalics and Energy, ITDC, Newgen Software et Jubilant Ingrevia font partie des sociétés qui publieront leurs résultats du trimestre d’avril à juin le 20 juillet. .

Technologie HCL: HCL Technologies a annoncé lundi que son fondateur Shiv Nadar assumerait le rôle de président émérite et de conseiller stratégique du conseil d’administration de la société. Nadar a remis sa démission en tant que directeur général et directeur à compter de la fermeture des heures de bureau le 19 juillet, selon un dossier réglementaire. HCL Tech a affiché une augmentation de 9,9% de son bénéfice net consolidé à 3 214 crores de roupies pour le trimestre de juin 2021

Science et technologie propres : Le fonds mère du fonds d’investissement Nomura India, nouvellement coté, – Le fonds d’investissement MTBJ AC Nomura India a acheté 10 lakh actions de la société à 1 715,33 Rs par action sur le NSE.

Infraprojets GR : Les actions de GR Infraprojects ont été cotées à une prime de 105% par rapport au prix de l’introduction en bourse lundi. Le Nomura Trust et Banking Co, en tant que fiduciaire du fonds mère d’actions Nomura India, ont acheté 5 lakh actions de la société à Rs 1 714,6 par action dans le cadre d’opérations en gros sur la NSE.

Il suffit de composer: À la suite d’une acquisition de participation majoritaire par RIL dans Just Dial, Tree Line Asia Master Fund (Singapour) Ptd Ltd a déchargé 8,85 actions lakh à 1 041,15 Rs par action sur le NSE et 9,01 actions lakh à 1 025,06 Rs par action sur l’ESB dans le offres en gros. Plutus Wealth Management LLP a accumulé 9 lakh actions à Rs 1 022,13 par action sur l’ESB.

