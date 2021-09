HCL Tech et Finastra étendent leur partenariat pour stimuler la transformation financière en Corée du Sud et à Taïwan

Le vice-président de HCL Technologies, Sanjay Gupta, a déclaré que ce partenariat témoigne non seulement de la solide relation de HCL Technologies avec Finastra, mais également de sa présence croissante en Corée du Sud et à Taïwan.

Le leader des services informatiques, HCL Technologies, a annoncé mercredi avoir étendu son partenariat avec Finastra, un éditeur de logiciels travaillant dans le secteur des services financiers, pour favoriser la transformation numérique en Corée du Sud et à Taïwan.

Dans le cadre de cet engagement, HCL Technologies utilisera ses capacités de transformation numérique et de service pour apporter deux des produits stratégiques de Finastra – Fusion Cash Management et Fusion Summit – à l’écosystème des services financiers de la région, selon un communiqué.

Fusion Cash Management alimente l’expérience de banque d’entreprise numérique pour les institutions financières du monde entier, tandis que Fusion Summit offre une solution de trading de base riche en fonctionnalités pour les marchés des capitaux, a-t-il ajouté.

« L’élargissement de notre association avec HCL apportera des avantages substantiels aux institutions de services financiers en Corée du Sud et à Taïwan, qui cherchent à franchir la prochaine étape technologique dans la gestion de trésorerie et les marchés des capitaux », Denise Parker, vice-présidente principale de Finastra et responsable mondiale des partenaires et de l’écosystème. mentionné.

Le vice-président de HCL Technologies, Sanjay Gupta, a déclaré que ce partenariat témoigne non seulement de la solide relation de HCL Technologies avec Finastra, mais également de sa présence croissante en Corée du Sud et à Taïwan.

« Les solutions stratégiques de Finastra associées à l’expérience approfondie de HCL dans l’industrie aideront les institutions à s’adapter et à réussir dans l’écosystème en évolution. Ce partenariat aidera HCL à accélérer davantage sa présence stratégique en Corée du Sud et à Taïwan tout en renforçant sa relation de longue date avec Finastra », a-t-il ajouté.

