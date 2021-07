HCL Tech, Maruti Suzuki, Avenue Supermarts, BPCL, IDBI Bank, HFCL en bref

Les pairs asiatiques ont été vus se négocier jusqu’à 2%, grâce aux gains de Wall Street. Image : .

Les contrats à terme Nifty se négociaient 69,50 points ou 0,44% de plus à 15 797,50 sur la bourse de Singapour, suggérant un départ positif pour BSE Sensex et Nifty 50 le premier jour de la semaine. Les pairs asiatiques ont été vus se négocier jusqu’à 2%, grâce aux gains de Wall Street. Les principaux indices américains ont enregistré des sommets de clôture record dans les échanges de nuit vendredi. Selon les analystes techniques, Nifty/Sensex détenait le support 15635/52250 et s’est fortement inversé, ce qui indique une forte possibilité d’une reprise rapide par rapport aux niveaux actuels. “La texture du graphique suggère que 15635/52250 serait le niveau sacro-saint pour les taureaux et tant qu’il se négocie au-dessus du même pull back, il devrait continuer jusqu’à 15800-15850/52750/52850. Une autre hausse pourrait également se poursuivre, ce qui pourrait porter l’indice jusqu’à 15900/53100. D’un autre côté, en dessous de 15635/52250, nous pouvons nous attendre à une autre jambe de correction jusqu’à 15500-15450/51800-51500 », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif. , Recherche technique sur les actions chez Kotak Securities.

Des actions à surveiller

Technologies HCL : HCL Technologies a annoncé un accord mondial de cinq ans pour fournir une transformation numérique et des services gérés à The Mosaic Company. Dans le cadre de l’accord, HCL gérera et transformera les environnements d’application et d’infrastructure mondiaux de Mosaic afin d’améliorer l’agilité de l’entreprise et sa capacité à stimuler la croissance dans la place du marché.

HFCL, HMT : Steel Strips Wheels, HFCL, HMT, Amit Securities, Dr Lalchandani Labs, Indbank Merchant Banking Services, Ind Bank Housing, ISMT, SM Gold et Welcure Drugs & Pharmaceuticals annonceront les résultats du trimestre d’avril à juin le 12 juillet.

Maruti Suzuki : Les clients de Maruti Suzuki India Limited peuvent désormais financer leurs voitures en ligne, n’importe où et n’importe quand, avec Maruti Suzuki Smart Finance. Maruti Suzuki Smart Finance est désormais disponible pour les clients ARENA ainsi que NEXA. Il est également disponible pan Inde. Il couvre un large éventail de profils pour répondre aux demandes d’un large éventail de clients.

Supermarchés Avenue : L’opérateur DMaet a déclaré un bénéfice autonome nettement plus élevé à Rs 115,13 crore au T1FY22 contre Rs 49,56 crore au Q1FY21.

BPCL : Une ordonnance de fourniture de GPL vieille de deux décennies limitant l’approvisionnement de GPL produit dans le pays aux seules compagnies pétrolières d’État a contrecarré les plans visant à permettre à Bharat Petroleum Corporation Ltd de continuer à vendre du gaz de cuisine subventionné (GPL) après sa privatisation.

Banque IDBI : Le gouvernement a prolongé de 9 jours jusqu’au 22 juillet la date limite pour la transaction et les conseillers juridiques pour soumissionner pour la gestion de la vente stratégique d’IDBI Bank. pour gérer et donner des conseils juridiques pour le processus de vente.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.