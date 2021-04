HCL Tech, Tata Steel, parmi les stocks techniques à acheter; Nifty pourrait tomber à 13900 dans les prochains jours

Les stocks financiers et automobiles sont disponibles auprès de grands supports et il est conseillé de les accumuler dans une vision à moyen et long terme. Image: .

Par Shrikant Chouhan

Le marché a été témoin d’une couverture courte et lourde mardi lorsqu’il a refusé de tomber sous les niveaux les plus bas précédents de 14250 et a retrouvé les niveaux de 14450. Les valeurs financières et automobiles sont restées surperformantes tandis que les valeurs informatiques et pharmaceutiques ont clôturé sur le territoire négatif. Les détaillants ont ajouté d’énormes positions longues sur les appels, ce qui suggère que le niveau de 14248 serait un support majeur et en dessous de cela, nous pouvons nous attendre à une forte baisse. Sur la base de la formation quotidienne de Nifty, nous pourrions voir le marché tomber aux niveaux de 14000/13900 (46700/46600) s’il casse le niveau de 14248. La chasse aux bonnes affaires est conseillée entre les niveaux de 14000/13800 (46700/46000).

Sur le plan plus élevé, 14550/14670 constituerait un obstacle majeur et les traders devraient rechercher des opportunités de vente autour de 14650 niveaux avec un stop loss final à 14750. Au cours des deux derniers jours, Bank Nifty a formé une couverture de nuage haussier qui pourrait agir comme haussière. formation d’inversion au-dessus de 32100 niveaux. Les stocks financiers et automobiles sont disponibles auprès de grands supports et il est conseillé de les accumuler dans une vision à moyen et long terme. Continuez à ajouter des entreprises technologiques sélectionnées aux principaux supports.

Les choix techniques sont: –

Bajaj Finserv

ACHETER, CMP: Rs 9,806,7, CIBLE: Rs 10,300, SL: Rs 9,600

Après la baisse à partir des niveaux de 10500, le stock est entré dans un mouvement lié à la fourchette où une forte activité haussière est repérée sur la limite inférieure de la fourchette. De plus, la formation d’un modèle de chandelier engloutissant haussier avec un volume en hausse suggère une forte hausse du compteur.

Bajaj Auto

ACHETER, CMP: Rs 3,602,45, CIBLE: Rs 3,780, SL: Rs 3,530

Au cours des deux derniers mois, le titre a sous-performé après avoir atteint le niveau le plus élevé de tous les temps de 4361 et par la suite il est entré dans une phase d’accumulation près de sa zone de support importante, enfin, une forte formation de chandeliers d’inversion indique la reprise d’une tendance haussière à venir. horizon.

Acier Tata

ACHETER, CMP: Rs 879, CIBLE: Rs 920, SL: Rs 860

L’action est dans une configuration graphique de continuation haussière où chaque baisse des prix des actions est absorbée par les haussiers, de sorte que tous les principaux indicateurs de tendance techniques tels que MACD et ADX sont forts et intacts. Il est donc très probable que le mouvement à la hausse par rapport au niveau actuel se maintienne à court terme.

Technologies HCL

ACHETER, CMP: Rs 983.4, CIBLE: Rs 1,035, SL: Rs 960

Sur l’échelle hebdomadaire, le titre a fait face à une résistance à environ 1050 niveaux en raison de la formation du double graphique supérieur et s’est inversé par rapport à la zone d’approvisionnement. Néanmoins, après le déclin, le stock a pris appui dans sa zone de retracement importante avec un volume supplémentaire indiquant un renversement par rapport aux niveaux actuels.

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif (recherche technique sur les actions), Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

