HCL Tech, Vedanta, RIL, Future Retail, Tata Motors, Wipro, HDFC, M&M, Torrent Power en bref

SGX Nifty fait allusion à une ouverture négative pour les indices boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 vendredi. Lors de la session précédente, l’indice de 30 actions a terminé 374 points plus haut à 48 080 tandis que l’indice plus large Nifty 50 a terminé à 14 406. Les marchés boursiers asiatiques ont été vus à la baisse, s’inspirant d’une baisse du jour au lendemain à Wall Street. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de 1,36 pour cent tandis que l’indice Topix et le Kospi de la Corée du Sud ont baissé de près d’un pour cent. Les trois principaux indices de Wall Street ont chuté à la suite d’informations selon lesquelles le président Joe Biden prévoyait de presque doubler l’impôt sur les plus-values.

Stocks en bref aujourd’hui:

HCL Technologies, Mahindra et Mahindra: Un total de 16 sociétés, dont HCL Technologies, Indiabulls Real Estate, Mahindra & Mahindra Financial Services, Aditya Birla Money, GNA Axles, Integrated Capital Services, Oriental Hotels et Wendt (Inde), entre autres, publieront leurs résultats trimestriels le 23 avril.

Vedanta: La Cour suprême a accepté jeudi d’entendre le plaidoyer de Vedanta pour l’ouverture de son usine de cuivre Sterlite fermée à Tuticorin dans le Tamil Nadu pour produire 1050 tonnes d’oxygène par jour (TPD) qui peuvent être fournies aux hôpitaux gratuitement pour traiter les patients Covid-19.

RIL, Future Retail: Les prêteurs du Future Group de Kishore Biyani retireront le plan de refonte de la dette qui vient d’être approuvé, qui offrait des options de remboursement plus faciles, si la vente d’actifs de 24713 crores de roupies du détaillant en difficulté à Reliance Industries Ltd (RIL) se déroule dans un délai raisonnable, selon des sources citées par PTI. .

Moteurs Tata: Jaguar Land Rover UK subit actuellement une perturbation de la chaîne d’approvisionnement de Covid-19. En conséquence, JLR a ajusté les calendriers de production de certains véhicules, ce qui signifie que les usines de fabrication de Castle Bromwich et Halewood fonctionneront pendant une période limitée de non-production à partir du 26 avril. La fabrication se poursuit à l’usine de Solihull.

Wipro: Wipro a annoncé son engagement à atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) nulles d’ici 2040, conformément à l’objectif de l’Accord de Paris de plafonner l’élévation de la température.

HDFC (Housing Development Finance Corporation): HDFC a conclu la vente de 47,75 actions de participation lakh de Re 1 chacune, représentant 24,48% du capital de Good Host à Baskin Lake Investments Ltd., au prix de Rs 452,71 par action, soit une contrepartie de Rs 216,18. crore.

Puissance du torrent: Torrent Power Ltd a annoncé jeudi la mise en place d’une centrale solaire d’une capacité de 300 MW dans le Gujarat à un coût estimé à Rs 1 250 crore. La firme a déclaré avoir signé un accord pour vendre l’électricité produite à 2,22 Rs par unité pour une période de 25 ans.

