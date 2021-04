HCL Technologies, Future Retail, Adani Ports, Crisil, Tech Mahindra, parmi les actions à la une

Mardi matin, Hang Seng, Topix et Nikkei 225 se négociaient avec des pertes. Pendant ce temps, Shanghai Composite, KOSPI et KOSDAQ se négociaient avec des gains. (image: REUTERS)

SGX Nifty fait allusion à une ouverture positive des marchés intérieurs, un jour après la chute des indices de référence. Les signaux mondiaux ont cependant été mitigés, Wall Street ayant terminé lundi avec des pertes. Mardi matin, Hang Seng, Topix et Nikkei 225 se négociaient avec des pertes. Pendant ce temps, Shanghai Composite, KOSPI et KOSDAQ se négociaient avec des gains. Sur les charts, Nifty a respecté le support à 14 200 ce qui pourrait conduire à une hausse dans les prochaines sessions. «Après avoir placé les supports inférieurs cruciaux de 14200 et le modèle graphique de la période quotidienne / hebdomadaire, on peut s’attendre à un rebond à la hausse mineur dans les prochaines sessions (jusqu’à l’obstacle de l’écart de 14550). les sommets », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Technologies HCL: La société de technologie de l’information a informé lundi les bourses qu’elle avait signé un contrat de transformation numérique et de cloud hybride de plusieurs millions de dollars avec UD Trucks, l’un des principaux fournisseurs japonais de solutions de véhicules utilitaires.

Actions futures du groupe: Future Retail, Future Enterprises et d’autres actions du groupe Future pourraient voir une action aujourd’hui après que la Cour suprême a suspendu lundi toutes les procédures devant la Haute Cour de Delhi liées à l’application de la décision provisoire de l’arbitre d’urgence de Singapour restreignant l’accord de 24713 crores de Rs entre Future Retail et Reliance Retail. L’affaire était entendue par un juge unique ainsi que par un banc de division de la Haute Cour de Delhi.

Tech Mahindra: Tech Mahindra a annoncé lundi avoir acquis une participation de 100% dans DigitalOnUs. La société paiera 120 millions de dollars pour cette acquisition.

Crisil: Au cours du trimestre de janvier à mars, le bénéfice net de la société a glissé à Rs 83,5 crore par rapport à Rs 88 crore au cours de la même période l’année dernière. La société a déclaré un acompte sur dividende de 7 Rs par action.

Ports d’Adani et zone économique spéciale: La société dirigée par Gautam Adani a déclaré que son conseil d’administration avait approuvé l’attribution de 1 crore d’actions de la valeur nominale de Rs 2 chacune entièrement libérée, sur une base préférentielle à Windy Lakeside Investment Ltd à un prix d’émission de Rs 800 par action, agrégeant à Rs 800 crore.

ACC: La société de fabrication de ciment ACC a déclaré un bénéfice net de Rs 563 crore au trimestre précédent, contre 323 crore Rs à la même période l’année dernière. L’ACC a déclaré qu’il maintenait des perspectives prudentes mais positives pour la demande globale de ciment dans les mois à venir.

Résultats aujourd’hui: Nestlé India, Swaraj Engines, Network18 Media & Investments, Tata Steel Long Products, TV18 Broadcast, Welspun Investment and Commercials, entre autres, publieront leurs résultats trimestriels aujourd’hui.

