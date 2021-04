HCL Technologies, ICICI Bank, SBI Cards and Payment Services, ONGC parmi les stocks en vedette aujourd’hui

Le marché boursier peut ouvrir en vert. (Image: REUTERS)

SGX Nifty évoluait sur le territoire positif avec une hausse de près de 100 points avant la cloche d’opinion sur Dalal Street, faisant allusion à un début d’écart pour les marchés intérieurs. Cependant, sur les graphiques, la tendance à court terme devrait être cahoteuse pour Sensex et Nifty. «L’incapacité de montrer un rebond à la hausse significatif ou de ne pas maintenir les sommets après un rebond à la hausse pourrait être une source de préoccupation et cela peut ne pas être un bon signe pour les taureaux. Normalement, cette action pourrait éventuellement entraîner une cassure à la baisse décisive du support / range à court terme », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. Les analystes suggèrent d’opter pour des transactions spécifiques aux actions à ce stade.

Banque ICICI: Le prêteur du secteur privé a fait état d’un bond massif de 260% de ses bénéfices nets au cours du trimestre de janvier à mars par rapport à l’année précédente. La Banque a conservé des provisions supplémentaires pour la pandémie, ce qui est conforme à ce qu’a fait HDFC Bank. ICICI Bank a également annoncé un dividende de Rs 2 par action.

Technologies HCL: La grande entreprise informatique HCL Technologies a enregistré une hausse de 5,7% du chiffre d’affaires total au cours du dernier trimestre, mais le bénéfice net a diminué de 25% par rapport au trimestre précédent et de 6% par rapport à l’année précédente. Pour cet exercice, HCL Technologies a déclaré que son chiffre d’affaires devrait croître à deux chiffres en monnaie constante pour FY’22. HCL Technologies a également annoncé un dividende intérimaire de 6 Rs par action et un acompte spécial de 10 Rs par action de capital pour l’exercice 2021-22.

ONGC: Le ministère du pétrole a demandé à ONGC de vendre sa participation dans la production de champs pétroliers tels que Ratna R-Series à des entreprises privées, d’obtenir des partenaires étrangers dans les champs gaziers du bassin KG, de monétiser l’infrastructure existante et de se séparer du forage et d’autres services dans une augmenter la production.

Câble Hathway: Jio Content Distribution Holdings, Jio Internet Distribution Holdings et Jio Cable and Broadband de Mukesh Ambani vendront une participation de 11,61% ou 20,5 crores d’actions dans Hathway Cable. Le prix plancher de l’OFS est de 21,5 Rs par action.

Résultats aujourd’hui: Tech Mahindra, HDFC Life Insurance, SBI Cards and Payment Services, Castrol India, Alok Industries. Roselands Finance, Snowman Logistics, Schaeffler India et Tata Teleservices (Maharashtra) font partie des entreprises qui publieront aujourd’hui leurs chiffres trimestriels.

