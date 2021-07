HCL Technologies nomme Jill Kouri au poste de directrice marketing mondiale

Kouri a récemment rejoint HCL Technologies en provenance de JLL

HCL Technologies a annoncé mercredi la nomination de Jill Kouri au poste de directeur marketing mondial (CMO). Avec près de 30 ans d’expérience dans les services B2B d’entreprise et d’agence, Kouri dirigera les programmes de marketing mondiaux de l’entreprise pour faire avancer l’objectif de HCL visant à aider les entreprises à réinventer leur entreprise à l’ère numérique.

Alors que HCL continue de mener sa stratégie pour être le partenaire numérique de choix pour les entreprises mondiales et renforcer ses pratiques ESG de pointe, il est impératif de renforcer notre leadership marketing, a déclaré C Vijayakumar, PDG et directeur général de HCL Technologies. “Jill apporte une riche expérience dans des domaines allant de l’articulation des objectifs et du développement de la marque mondiale à la génération de la demande et à l’activation des ventes, et nous sommes ravis de l’accueillir dans notre équipe de direction”, a ajouté Vijayakumar au sujet de la nomination.

Kouri a récemment rejoint HCL Technologies en provenance de JLL, où elle était directrice du marketing, Amériques, pendant sept ans. Auparavant, elle a passé 14 ans à des postes de direction marketing de plus en plus élevés chez Accenture.

« Alors que je connaissais HCL Technologies à un niveau élevé, j’étais complètement impressionné par la riche histoire, la culture et l’accent mis sur l’innovation et l’esprit d’entreprise de l’organisation. HCL est à un point critique de son parcours, ayant atteint la barre des 10 milliards de dollars de revenus, et je suis ravi de diriger les efforts visant à créer une notoriété et une affinité de marque plus répandues, tout en menant un programme de croissance très solide », a déclaré Kouri.

Kouri est membre du conseil d’administration de FGM Architects et est impliquée dans plusieurs initiatives à but non lucratif, notamment Dress for Success, où elle fait partie du Midwest Advisory Council. Kouri a obtenu son baccalauréat en journalisme de la Bowling Green State University et a la certification APR (accréditation en relations publiques) de la Public Relations Society of America.

