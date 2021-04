HCL Technologies Rating: add-Un spectacle décevant de la société

Les attentes autour de l’articulation d’une politique formelle de retour du capital (comme TCS et Infosys) ont également été déçues.

HCLT a fait état de déceptions à tous les niveaux – croissance des revenus, marges et perspectives. La croissance organique (+ 1,6% t / t, CC) a été tiède et en ligne avec un trimestre typique de mars avant même la pandémie. À l’instar de TCS et d’Infosys, la croissance modérée en mars 21 renforce encore notre argument anti-consensus selon lequel les taux de croissance de l’industrie ne devraient pas s’accélérer à l’avenir (par rapport à avant Covid). La croissance des revenus et les bandes indicatives de marge sont exceptionnellement abstraites et décevantes.

Il convient de noter que HCLT était l’une des très rares entreprises à avoir publié des bandes de guidage définitives en juin 20 au milieu de l’incertitude maximale de Covid. Dans ce contexte, il est peu probable que la rue se réconforte beaucoup dans des gains solides, compte tenu également de la relation de cause à effet limitée ici. L’impact des investissements proposés sur les contrats gagnés et la croissance de la période ultérieure sera suivi de près. Les attentes autour de l’articulation d’une politique formelle de retour du capital (comme TCS et Infosys) ont également été déçues.

Alors que nous réexaminons les hypothèses de croissance, de marge et d’ETR, le BPA de l’exercice 22-23e enregistre une dégradation d’environ 4% malgré la dépréciation de l’INR. Nous avons réduit notre TP d’environ 8%, ce qui implique désormais un multiple cible inférieur de 19x BPA FY23e. Nous rétrogradons le stock à Add (à partir de Buy plus tôt).

Déceptions à tous les niveaux: les revenus ont manqué nos estimations / consensus. La saisonnalité des produits et plates-formes (-4,9% t / t, CC) a été le principal surplomb de la croissance. En outre, la reprise insaisissable de l’activité ER&D (+ 0,7% t / t, CC) a été un autre frein. En IT & Business Services, la croissance organique (+ 3,2% t / t, CC) a été en ligne avec un trimestre typique de mars ajusté pour un peu de normalisation de base observée lors de la phase de reprise.

Ajustée pour tenir compte d’un bonus spécial unique aux employés (impact de -370 points de base sur le trimestre), la marge EBIT était de 90/210 points de base derrière nos estimations / consensus. Les hausses de salaires résiduels (impact de – 60 points de base), la saisonnalité des produits et plates-formes (impact de -70 points de base), des recrutements plus récents (impact de – 60 points de base) et l’appréciation de l’INR (impact de -20 points de base) ont été les principaux moteurs de la marge. En outre, une dépréciation liée à quelques produits a conduit à une compression significative de la marge Ebit dans le segment P&P (980 points de base à 20,8%).

Les indications signalent une confiance plus faible: les recettes et les prévisions de marge sont inhabituellement abstraites et décevantes. Alors que la société a annoncé de solides gains (TCV de 3,1 milliards de dollars), il est peu probable que la rue prenne beaucoup de confort compte tenu de la causalité limitée sur la croissance dans les périodes ultérieures. Malgré l’avantage d’amortissement de l’INR, nous avons réduit notre TP de 8%, ce qui implique un multiple cible inférieur de 19x BPA FY23e.

