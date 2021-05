HCMCDay: Ce que disent les investisseurs en actions de HCMV au sujet du plan de 100 $ du 3 mai

Gestion des choix plus sains (OTCMKTS:HCMC) est en hausse lundi alors que les investisseurs dans le penny stock célèbrent un nouveau jour férié pour les actions.

Les vacances sont diffusées sur les réseaux sociaux par des investisseurs utilisant le hashtag #HCMCDay. Cela incite les investisseurs à inciter les autres à dépenser 100 $ en actions du stock dans le but de faire sortir le short et d’envoyer le stock plus haut.

Jetons un coup d’œil à ce que certains investisseurs en actions de HCMC ont à dire à propos de #HCMCDay Twitter (NYSE:TWTR).

NE PAS VENDRE 🚀🚀🌕🌕🤯🤯 #HCMCArmy #HCMC #HCMCDAY pic.twitter.com/FECyM8iXh5 – WhyNotUs (@koowalsky_) 3 mai 2021

$ HCMC # HCMCDay est officiellement arrivé et a figuré dans CHAQUE section STOCK TENDANCE, sur toutes les plateformes principales 🔥 Les observateurs de Stocktwits ont SAUTÉ un peu moins de 90000 $ et HCMC est maintenant TROISIÈME sur la #Yahoo Trending Ticker List 📈 Faisons le travail aujourd’hui, #HCMCArmy 💎 pic.twitter.com/jq5AhGNxrQ – King (@TradesDK) 3 mai 2021

Je n’arrive toujours pas à croire à quel point il est abordable d’investir dans #HCMC, une entreprise au potentiel insensé. Je suis à 0,0001 mais même au prix actuel de 0,0024

Fou, fais ton DD, ne le manque pas. # HCMCArmy #HCMCDAY #hcmcstock – The Biz Guru (@ TheBizGuru1) 3 mai 2021

$ HCMC

Aujourd’hui, ce n’est pas #HCMCDAY, mais le DÉBUT de #HCMCArmy

stand✊✊🏿✊🏻✊🏽 pour ARRÊTER «eux» de contrôler et de se débarrasser de NOTRE #investissement, NOTRE ARGENT DUR! Achetez & #HOLD!

En NE PAS être poussés / obligés de vendre, nous nous dressons contre eux TOUS!

NOUS CONTRÔLONS NOTRE DESTIN! $ pm pic.twitter.com/8BzEVNSyZQ – 🚀🚀OTC💎BOSS🚀🚀 (@BizWrld) 3 mai 2021

$ HCMC Cette semaine Momentum / Catalysts

5/3 #HCMCDAY 100 $ Slap the ASK

5/5 Rapport sur les gains de HCMC

5/6 Possible actualité / mise à jour des relations publiques de Jeff

5/7 FOMO / MOMO continuer

Si vous pensez qu’il ne fonctionnera que 1 jour, vous avez tort. Faisons à nouveau des miracles #HCMCArmy 😉💎🤚🚀 https://t.co/CYarRPJmYH – Retro1UP (@ RetroGaming1UP) 3 mai 2021

Il convient de souligner que le battage médiatique autour des actions de HCMC survient alors que la société se prépare à publier son rapport sur les résultats cette semaine. Ces bénéfices sortiront mercredi et les investisseurs espèrent probablement faire grimper le prix de l’action avant cette date.

Une autre chose à noter pour les investisseurs dans les actions de HCMC est que la société est actuellement prise dans une bataille juridique. Cela a le ciblage Philip Morris (NYSE:PM) dans le cadre d’un litige concernant l’un de ses brevets. Le Premier ministre s’efforce de classer l’affaire mais aucune décision n’a encore été rendue.

#HCMCDay a des actions du stock qui subissent aujourd’hui de fortes transactions. Cela a plus de 3,5 milliards d’actions du stock changeant de mains au moment de la rédaction de cet article. Pour une certaine perspective, le volume de négociation moyen quotidien de l’action est de 243 millions d’actions.

Le stock de HCMC était en hausse de 16,7% lundi matin.

La gestion des choix sains n’est pas le seul penny stock qui a attiré l’attention de Reddit ces derniers temps.

Plusieurs autres penny stocks reçoivent également un éclairage supplémentaire sur eux. Parmi eux se trouvent Helios et Matheson (OCTMKTS:HMNY), Véhicules Electrameccanica ‘ (NASDAQ:SOLO), et Citius Pharmaceuticals (NASDAQ:CTXR). Les investisseurs peuvent en savoir plus ci-dessous.

