HCS annonce un coup d’envoi majeur de 250 000 $ à Raleigh pour ouvrir la saison Halo Infinite

Les Halo Championship Series (HCS) annoncent le premier grand tournoi LAN pour Halo Infinite.

Halo compétitif est emblématique dans tous les sens du terme. Depuis le début des années 2000, la franchise Bungie Studios, devenue 343 Industries, a été chargée d’ouvrir la voie à l’esport tel que nous le vivons aujourd’hui. Alors que Halo a subi de nombreux changements fondamentaux au fil du temps, la préparation d’une nouvelle entrée dans la série est toujours passionnante.

Cela dit, les Halo Championship Series ont officiellement dévoilé les plans de la première grande compétition LAN de la première saison Halo Infinite. Les joueurs compétitifs devraient marquer leurs calendriers une semaine seulement après la sortie d’Infinite dans le monde entier. Le HCS Kickoff Major Raleigh 2021 est à nos portes.

Coup d’envoi du HCS Major Raleigh 2021

Annonce du @HCS Kickoff Major Raleigh 2021 qui aura lieu à Raleigh, en Caroline du Nord, du 17 au 19 décembre ! 💰 cagnotte de départ de 250 000 $

Open Bracket et Pool Play

🎟️ Billets en vente le 29/09/10 à 10h PT Détails complets : https://t.co/6eJjwuSMdh pic.twitter.com/lrfOmLHEkG – Halo Esports #HCS (@HCS) 28 septembre 2021

HCS a ciblé le Raleigh Convention Center à Raleigh, en Caroline du Nord, comme lieu du premier tournoi hors ligne de Halo Infinite. Alors que de nombreux joueurs professionnels parmi les plus importants du jeu sont attendus, la compétition est ouverte à tous. Le Kickoff Major aura lieu une semaine après l’arrivée de Halo Infinite sur le marché mondial du 17 au 19 décembre, avec un prize pool de 250 000 $ US.

Format du tournoi de lancement HCS

La compétition de lancement de Halo Infinite comprend un Open Bracket, un Pool Play et le Championship Bracket. On ne sait pas combien de laissez-passer d’équipe seront disponibles. Cependant, nous savons que 32 équipes atteindront le Championship Bracket via Opens et Pool Play.

Voici la répartition complète du format du tournoi :

Support ouvert

Double élimination Les 16 meilleures équipes passent au Championship Bracket Huit équipes passent du côté des vainqueurs Huit équipes passent du côté des éliminations

Jouer à la piscine

16 équipes qualifiées d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, d’Europe et d’Australie / Nouvelle-Zélande recevront un trajet complet jusqu’à l’événement Quatre poules composées de quatre équipes Format Round Robin Les deux meilleures équipes de chaque poule recevront un BYE et passeront à la deuxième tour du Championship Bracket Les deux dernières équipes accèdent au premier tour du Championship Bracket

Support de championnat

32 équipes Double élimination

Faire face à la pandémie

Malgré la pandémie mondiale en cours, HCS pense avoir pris des précautions pour assurer la sécurité pendant l’événement.

“Avec la sortie de Halo Infinite en 2021, la prolifération des vaccins dans le monde, ainsi que les changements de réglementation et de politique de santé, nous savions qu’il était temps pour nous de réunir à nouveau la communauté Halo”, indique l’annonce.

Voici les règles que HCS a établies et que tous les participants doivent suivre :

Pour entrer dans le lieu, tous les participants et le personnel doivent attester de leur état de santé, chaque jour. L’entrée dans le lieu ne sera pas autorisée sans attestation chaque jour, et aucune exception ne sera faite. Tous les participants doivent également présenter une preuve de vaccination ainsi qu’une pièce d’identité avec photo à chaque fois qu’ils entrent dans le lieu. Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, vous devez fournir une preuve des résultats du test PCR COVID-19 NÉGATIF, au moins dans les 72 heures précédentes chaque jour, ainsi qu’une pièce d’identité avec photo chaque fois qu’ils entrent sur le site. Conformément à la loi de l’État, des masques seront nécessaires pour entrer dans le lieu. À l’intérieur de la salle, des masques doivent rester sur tous les participants, y compris les joueurs et le personnel, à tout moment sans exception. Il s’agit d’une obligation légale locale.

Comment/Quand acheter des billets

Les billets des spectateurs seront mis en vente demain, le 29 septembre à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE. L’admission générale coûte 50 USD par billet et les billets VIP limités coûtent 100 USD chacun. Les laissez-passer d’équipe peuvent être achetés à partir du 17 novembre.

https://t.co/pAS4QznD4X – Justin Deese (@iGotUrPistola) 28 septembre 2021

Voici une liste des équipes qui devraient être présentes le week-end du 17 décembre :

Cloud9 – Penguin, Eco, Stellur, Renegade Envy – Pistola, Tripppey, aPG, Lucid eUnited – Rayne, Ryanoob, Spartan, Nick FaZe Clan – TBD FNATIC – TBD G2 Esports – TBD Natus Vincere – TBD Sentinels – Snakebite, Lxthul, Royal2, Station spatiale givrée – Ace, Tylenol, ?, ?

Il reste moins de deux mois avant le lancement mondial de Halo Infinite. Le coup d’envoi du HCS Raleigh est une autre raison d’être excité. Cliquez ici pour lire l’annonce complète sur le site Web Halo Waypoint. Les spectateurs potentiels peuvent visiter ce site Web pour acheter des billets demain.

Image en vedette : 343 industries