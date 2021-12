HCS Raleigh Day One bat le record d’audience mais souffre de graves difficultés techniques

C’était un sac mélangé dans le tournoi hors ligne inaugural de Halo Infinite.

Les Halo Championship Series (HCS) ont envahi Raleigh, en Caroline du Nord, pour la première grande LAN de l’année. Plus de 270 équipes se sont inscrites pour l’événement, où elles s’affronteraient pour une part de 250 000 $ US et s’établiraient comme une équipe à craindre.

HCS Raleigh représentait plus qu’un simple tournoi Halo hors ligne ordinaire. Ce week-end a marqué le premier événement LAN depuis DreamHack Anaheim en 2020. De plus, Halo Infinite a inauguré une nouvelle ère de compétition, mettant en vedette à la fois des vétérans astucieux et de jeunes talents talentueux. Inutile de dire que ce tournoi était monumental.

Le premier jour du HCS Raleigh comprenait tous les hauts et les bas que l’on pouvait attendre du premier Halo LAN en près de deux ans. Cependant, deux intrigues ont dominé les gros titres; nombre de téléspectateurs exponentiel et difficultés techniques frustrantes.

Audience record le premier jour

Je suis ravi de dire que le #HCS Kickoff Major Raleigh 2021 est désormais l’événement esport Halo le plus regardé de tous les temps… et ce n’est que vendredi. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent du monde entier! – Tashi (@Tashi343i) 17 décembre 2021

En commençant par le point positif, le premier jour de HCS Raleigh a prouvé que les premiers tournois HCS Online n’étaient pas un hasard. Quelques instants seulement après la mise en ligne de la chaîne officielle Halo Twitch, des milliers de fans ont afflué de soutien. L’émission principale a régulièrement maintenu environ 60 000 téléspectateurs tout au long de la journée.

Ce fut une résurgence réconfortante pour les fans et les joueurs et, espérons-le, un signe des choses à venir. Attirer en moyenne 60 000 téléspectateurs n’est pas une mince affaire, et comme l’a dit Tashi, responsable de Halo Esports, « et ce n’est que vendredi ». Le buzz était sans aucun doute le point culminant du premier jour, mais un malheureux nuage noir a stoppé l’élan.

Crashs de jeu malheureux et retards de diffusion

La catastrophe a frappé le tournoi dès la sortie de la porte lors du premier set. Spacestation Gaming et XSET devaient s’affronter dans une série au meilleur des cinq dans la poule D. Le premier match s’est déroulé sans accroc, mais le deuxième a commencé une série de retards techniques qui affecteraient les sets tout au long de la journée.

Plusieurs séries ont subi des problèmes de plantage du jeu et des retards de diffusion importants. Le co-fondateur d’Esports Engine, Adam Apicella, s’est adressé à Twitter en réponse à un tweet de l’analyste de Call of Duty Anthony « NAMELESS » Wheeler concernant les problèmes qui affligent l’événement. « Des problèmes techniques sur le match 1 pour commencer la journée », a écrit Apicella. « Ça va bien depuis. Cela avait à voir avec les pilotes PC sur les nouvelles machines.

Alors qu’Apicella pensait que les problèmes avaient disparu, ce n’était pas le cas. Un match en prime time entre XSET et la meilleure équipe européenne Acend est devenu le plus problématique du groupe. Les deux équipes sont allées à un cinquième match décisif, mais plusieurs accidents ont dégonflé le Raleigh Convention Center et des milliers de téléspectateurs.

La première tentative au cinquième match a fourni un affichage passionnant; Acend s’est remis d’un déficit de dix éliminations pour égaliser le match. Malheureusement, Sica de l’équipe européenne s’est écrasée pendant le match, faisant suite à une autre dans le match précédent. Le clip Twitch ci-dessus capturé lors de la diffusion dépeint avec précision la frustration. XSET et Acend ont finalement terminé leur série, mais les retards ont ralenti.

17 jeu 5s bs – XSET Cratos (@CarlosAyalaJr) 18 décembre 2021

Le joueur XSET Carlos « Cratos » Ayala Jr. a exprimé ses frustrations sur Twitter, déclarant : « 17 game 5s bs. » Le même problème de plantage du jeu a affecté de nombreux autres matchs tout au long de la journée, et le HCS a fait de son mieux pour combler les temps d’arrêt et contrôler les vibrations. Malgré les revers, l’action tout au long de la journée a été exceptionnelle. Corriger les plantages persistants du jeu sera un objectif essentiel pour ceux qui avancent dans les coulisses. Espérons que ces problèmes ne seront pas pris en compte dans l’action de samedi et dimanche.

Image caractéristique : HCS