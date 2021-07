HDFC AMC, Wipro, Bandhan Bank, IPO de Zomato, IPO de Tatva Chintan, L&T Infotech, les actions ITC en bref

in

L’émergence d’une forte dynamique haussière au-dessus de 15950 devrait ouvrir les prochains niveaux supérieurs de 16100 à court terme, a déclaré un analyste

Les contrats à terme Nifty se négociaient de 36 points ou 0,23% à 15 957 sur la bourse de Singapour, suggérant une ouverture d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 vendredi. Les investisseurs continueront de suivre les résultats du premier trimestre, la campagne de vaccination contre le COVID, les actions spécifiques aux actions, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres développements mondiaux. Alors que Nifty 50 a dépassé la résistance des 15 900, les analystes s’attendent à ce que l’indice atteigne bientôt 16 000 niveaux. “Le manque de force de la dynamique haussière à l’obstacle et la faible largeur du marché de jeudi pourraient faire douter d’une cassure décisive à la hausse d’une bande de consolidation plus large aux niveaux de 15920-15950. L’émergence d’une forte dynamique haussière au-dessus de 15950 devrait ouvrir les prochains niveaux supérieurs de 16100 à court terme », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Des actions à surveiller

HDFC AMC, composez simplement : Des sociétés cotées à l’ESB telles que HDFC Asset Management Company, Den Networks, GNA Axles, Just Dial, L&T Finance Holdings, Maximaa Systems, Starlog Enterprises et Visagar Polytex annonceront leurs résultats du trimestre d’avril à juin le 16 juillet.

Bord d’informations : Aujourd’hui est le dernier jour pour vous abonner à l’introduction en bourse de Zomato à 9 375 crores de roupies. Info Edge détient une participation de 18,55 % dans Zomato.

Introduction en bourse de Tatva Chintan Pharma: Tatva Chintan Pharma Chem lancera son introduction en bourse de Rs 500 crore au prix de Rs 1073-1083 par action. L’émission s’ouvrira le 16 juillet et se clôturera le 20 juillet 2021. L’émission publique comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 225 crore et une offre à la vente (OFS) d’une valeur de Rs 275 crore par les promoteurs et actionnaires existants.

Wipro : Le major informatique Wipro a annoncé jeudi une augmentation de 35,6% de son bénéfice net consolidé à 3 242,6 crores de roupies pour le trimestre de juin 2021. Wipro avait enregistré un bénéfice net (attribuable aux actionnaires) de Rs 2 390,4 crore au cours de la période de l’année dernière, selon les normes comptables indiennes (Ind-AS).

Banque Bandhan : Le prêteur du secteur privé Bandhan Bank a enregistré une croissance de 8% en glissement annuel de ses avances pour le premier trimestre de cet exercice. Cependant, sur une base trimestrielle, les avances ont diminué de 8 %. Le prêteur basé à Kolkata a déclaré que pour le trimestre terminé en juin, son prêt et ses avances avaient augmenté d’environ Rs 80 128 crore contre Rs 74 331 crore pour la même période il y a un an.

L&T Infotech : La société a déclaré un bénéfice de Rs 496,8 crore au premier trimestre de l’exercice 22 contre Rs 545,7 crore au quatrième trimestre de l’exercice 21, le chiffre d’affaires est passé à Rs 3 462,5 crore contre Rs 3 269,4 crore séquentiellement.

CTI : La rémunération annuelle du président et directeur général de l’ITC, Sanjiv Puri, a augmenté de 47,23 % pour atteindre 10,10 crore de roupies en 2020-2021, selon le dernier rapport annuel de la société. Cette augmentation est basée sur la structure salariale révisée, approuvée par les actionnaires de la société en septembre 2019, lorsqu’il en a pris la présidence.

