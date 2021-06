Présentant les plans futurs, une fois l’embargo levé, il a déclaré que la banque avait une stratégie beaucoup plus saine.

HDFC Bank espère regagner la part de marché perdue et effectuer un retour en force une fois que le régulateur aura levé l’embargo sur l’émission de nouvelles cartes de crédit, a déclaré mercredi Parag Rao, responsable des finances à la consommation, de la banque numérique et des technologies de l’information.

Sans partager de détails sur la date à laquelle il s’attendait à ce que l’interdiction soit levée, Rao a déclaré que dans les trois à quatre mois suivant la levée de l’interdiction, on devrait s’attendre à ce que la part de marché revienne aux niveaux d’avant l’interdiction. La banque est en discussion constante avec RBI depuis que l’interdiction a été imposée et a mis à niveau ses systèmes conformément aux indications du régulateur, a déclaré Rao. Il a ajouté qu’il avait maintenant présenté à la banque centrale un plan axé sur l’immédiat, le court terme, le moyen terme et le long terme.

Selon les données de la RBI, entre décembre 2020 et avril 2021, la base de cartes de crédit de HDFC Bank s’est contractée de 3,89 lakh. Alors que le portefeuille de cartes de crédit d’ICICI Bank a augmenté de 8,15 lakh, SBI Card et Axis Bank ont ​​respectivement ajouté 4,37 lakh et 3,29 lakh. Cependant, HDFC Bank continue d’avoir la plus grande clientèle du segment avec 1,49 crore de cartes de crédit en circulation au 30 avril 2021.

En décembre, RBI a empêché HDFC Bank d’émettre de nouvelles cartes de crédit et d’annoncer de nouvelles initiatives numériques à la suite des multiples pannes dont la banque a été témoin au cours des dernières années. Le régulateur a également demandé un audit par un tiers de l’infrastructure informatique de la banque.

« Nous avons utilisé la dernière période de six mois depuis décembre pour nous introspecter, nous revigorer et nous réorganiser pour l’avenir. Nous utiliserons la technologie et le numérique pour nous aider à rester dominants dans l’espace et nous reviendrons sur le marché avec brio. Nous avons tout le système prêt et chargé », a déclaré Parag Rao, chef de groupe – paiements, crédit à la consommation, banque numérique et informatique, HDFC Bank.

Présentant les plans futurs, une fois l’embargo levé, il a déclaré que la banque avait une stratégie beaucoup plus saine. “Il ne s’agit pas seulement de regagner notre nombre (de cartes de crédit) et notre part de marché en valeur, mais aussi de forger de nouveaux partenariats, de construire plus d’échelle, d’introduire de nouveaux produits et services et de continuer sur notre chemin pour devenir l’acteur bancaire de paiement dominant dans l’espace”, il a dit.

Rao a déclaré que la banque avait utilisé la période de six mois pour travailler sur sa technologie et ses processus numériques et avait également une base de clients pré-approuvés, qui se verront proposer des cartes de crédit lorsque l’embargo sera levé.

