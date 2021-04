HDFC Bank fait des provisions plus élevées au T4, surprend les analystes; devriez-vous acheter, vendre ou conserver?

Le cours de l’action HDFC Bank a chuté de 3,9% au cours de la journée pour atteindre un plus bas de Rs 1 372 pièce, avant de récupérer certaines pertes. (Image: REUTERS)

Le cours de l’action HDFC Bank a glissé lundi, reflétant la faiblesse du marché, malgré les bons résultats trimestriels publiés par le prêteur. Le cours de l’action HDFC Bank a chuté de 3,9% au cours de la journée pour atteindre un plus bas de Rs 1 372 pièce, avant de récupérer certaines pertes. La plus grande banque privée du pays a enregistré une forte croissance de son activité au cours du trimestre de janvier à mars, avec un bénéfice net en hausse de 18% sur une base annuelle. Mais les analystes ont été positivement surpris alors que la banque a décidé de prendre des dispositions supplémentaires au cours du trimestre, ce qui la rend bien positionnée pour survivre à une autre vague du coronavirus.

La banque a informé qu’elle avait pris des dispositions supplémentaires pour faire face à tout dérapage. “Nous avons été positivement surpris par les résultats de la qualité de ses actifs et les 65 points de base des provisions conditionnelles fournissent un coussin de P&L important pour FY22 contre une deuxième vague du virus et un certain dérapage des PME”, ont déclaré les analystes de CLSA dans une note. Les dérapages de HDFC Bank se sont encore modérés au cours du trimestre janvier-mars. CLSA estime que HDFC Bank n’a enregistré que 110 pb de coûts de crédit au cours des cinq derniers trimestres. «Alors que la vague 2 conduira à une certaine incertitude, la résilience de la qualité des actifs à travers la vague 1 et 65 pb de tampon nous donne confiance dans la stabilité des résultats de la qualité des actifs en FY22», ont-ils ajouté.

La société de courtage nationale Motilal Oswal a souligné que la restructuration totale dans le cadre du cadre de résolution de la RBI pour COVID-19 s’élevait à Rs 6 508 crore ou ~ 0,6% des avances, sur lesquelles la banque porte des provisions de 10%. «De plus, des niveaux de capitalisation et de liquidité solides devraient aider HDFCB à maintenir sa dynamique de croissance au cours des prochaines années. Cela rend la banque mieux placée pour surmonter la crise et gagner des parts de marché supplémentaires », ont-ils déclaré. Le courtage a ajouté que le PCR se situait à ~ 70%, ce qui – avec une provision flottante de 1 450 crore de Rs et une provision conditionnelle de 5 860 crore de Rs – permettrait de contrôler le coût du crédit et de limiter l’impact sur la rentabilité.

Pendant ce temps, avec une vision à contre-courant, Ambit Capital estime que les bénéfices de base de HDFC Bank sont sous pression et donne donc un appel de «vente» sur l’action. «La croissance du NII de 12,6% sur un an renforce notre thèse selon laquelle la croissance se ferait au détriment des NIM», a déclaré une note d’Ambit Capital. Les NIM devraient encore se comprimer de 10 points de base au cours de l’exercice 2022. «Nous nous attendons à ce que la croissance des NII de la banque soit sous pression en raison de la faible croissance du crédit sectoriel, de la concurrence accrue des grandes banques et de l’abondance de liquidités sur le marché de gros», ont-ils ajoutée. En outre, l’interdiction d’émettre une nouvelle carte de crédit pourrait également avoir un impact sur la banque, car l’activité de cartes contribue à environ 15% de la croissance du résultat opérationnel de base.

L’interdiction d’émettre des cartes est comme toutes les sociétés de courtage comme un facteur qui pourrait avoir un impact sur la banque HDFC et rester un surplomb sur le stock. Bien que le titre soit en baisse lundi, il a surperformé ses pairs tels que ICICI Bank, SBI, Axis Bank et Kotak Mahindra Bank.

CLSA a un appel «Achat» avec un prix cible de Rs 1 825 par action. Pendant ce temps, Motilal Oswal a un prix cible inchangé de Rs 1800 par action.ICICI Direct est également optimiste sur HDFC Bank, valorisant la banque centrale à ~ 3,7x FY23E ABV et ajoutant Rs 50 au lieu de filiales pour arriver à Rs 1700 prix cible chacun . Ambit Capital avec sa notation «Vendre» a un objectif de Rs 1 406 par action.

(Les recommandations boursières dans cet article sont émises par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.