HDFC Bank & HDFC Securities investit 1 million USD dans Borderless Softtech (Stockal)

La société prévoit d’utiliser le financement pour dynamiser sa croissance, ce qui en fait une plate-forme de choix pour les investisseurs indiens.

HDFC Bank Ltd, la principale institution bancaire privée en Inde, et HDFC Securities Ltd ont investi 1 million de dollars dans Borderless Softtech Pvt. Ltd., une filiale de Borderless Investing Inc., basée aux États-Unis, qui gère Stockal, la plus grande plateforme d’investissement mondiale de l’Inde dans le cadre de son financement de pré-série A. Ce partenariat élargira la base d’abonnés de la société en élargissant les opportunités de croissance pour permettre aux investisseurs indiens d’avoir accès à plus de 5 500 actions fractionnées de sociétés cotées aux États-Unis et à des Stacks & ETF organisés par des experts. HDFC Securities a été la première institution financière à s’associer à la plate-forme pour aider à stimuler sa croissance dans le pays après son apparition en Inde, ce qui en fait la plate-forme n ° 1 pour les investissements transparents sur les marchés américains.

S’exprimant sur ce partenariat, Mme Smita Bhagat, responsable pays, HDFC Bank, a déclaré : « Notre décision de financement était basée sur la force et la résilience dont la plate-forme Stockal a fait preuve en Inde, en particulier au cours des derniers mois. Nous faisons confiance à leur potentiel d’expansion et de croissance de l’espace d’investissement mondial dans le pays avec leurs solutions stratégiques et leur pensée numérique. La société a alimenté notre plate-forme d’investissement mondiale et a permis à de nombreux investisseurs indiens de négocier aux États-Unis. Nous constatons que notre plate-forme numérique transparente et nos offres mondiales soutenues par Stockal au cours des dernières années ont suscité l’intérêt de nombreux investisseurs nouveaux et expérimentés ici en Inde. Avec la demande croissante d’actions américaines dans le pays et la confiance que nous avons développée en travaillant avec l’équipe, nous pensons que nous serons en mesure de créer une solution unique à tous les besoins d’investissement de notre base d’abonnés.

Commentant ce qui précède, M. Dhiraj Relli, directeur général et PDG de HDFC Securities, déclare : « Global Investing via la marque ‘Stockal’ de Borderless a joué un rôle déterminant dans notre approche globale visant à aider nos clients à diversifier leurs investissements. Nous avons constaté un grand intérêt pour les actions américaines, qui est encore complété par l’expérience d’investissement transparente offerte par la plateforme. Investir dans cette entreprise résonne très bien avec notre état d’esprit de croissance pour nos clients et d’être prêt pour l’avenir avec nos innovations de produits, tout en étant numériquement câblé pour offrir une expérience de plate-forme exaltée à tous nos clients.

Parlant du partenariat, M. Vinay Bharathwaj, co-PDG et co-fondateur de Stockal a déclaré : « Être financé par HDFC Bank et HDFC Securities, la principale organisation bancaire et également notre client, témoigne du potentiel de croissance de l’investissement international et notre marque Stockal. HDFC Securities a été la première organisation financière de premier plan à s’associer à la société, lorsque nous sommes arrivés en Inde. Notre relation avec eux s’est maintenant transformée et nous pensons que ce partenariat continuera d’être un moteur de croissance essentiel dans notre effort pour mobiliser de manière transparente les investissements transfrontaliers en Inde. Ce financement permettra à des milliers d’investisseurs indiens de s’exposer aux opportunités offertes par les marchés mondiaux alors que nous étendons davantage nos capacités aux marchés d’Asie du Sud-Est et d’Europe.

