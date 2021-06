HDFC Bank, IDBI Bank, Vodafone Idea, Jaypee Infratech, les actions des hôpitaux Apollo en bref

in

Les acteurs du marché suivront la mousson, l’ouverture progressive de l’économie et la reprise du rythme de vaccination contre le COVID-19. Les analystes estiment que Nifty est toujours en territoire positif.

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 51 points ou 0,32% à 15 821 sur la bourse de Singapour, suggérant une ouverture positive pour BSE Sensex et Nifty 50 mercredi. Lors de la séance précédente, le S&P BSE Sensex a clôturé à 52 588 tandis que l’indice Nifty 50 a clôturé à 15 772. Les acteurs du marché suivront la mousson, l’ouverture progressive de l’économie et la reprise du rythme de vaccination contre le COVID-19. Les analystes estiment que Nifty est toujours en territoire positif. « Il est difficile de prendre une décision durable sans la banque, qui évolue toujours au ralenti. Nous pourrions voir de nouvelles turbulences à venir en raison de l’expiration prévue des dérivés et des indices mondiaux mitigés », a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche, Religare Broking Ltd.

Focus sur les actions

Banque HDFC : La HDFC Bank a déchargé mardi 19,8 lakh d’actions des services de dépôt central au prix moyen de Rs 936,4 pièce par le biais d’une transaction en gros sur NSE.

Apollo Hospitals Enterprise, HCC : Sociétés cotées à l’ESB telles que Asian Hotels (East), Allcargo Logistics, Apollo Hospitals Enterprise, Andrew Yule & Company, Deepak Spinners, Empire Industries, HCC, MBL Infrastructures, Mcleod Russel India, Mercator, Munjal Showa, Precision Wires India, Schneider Electric Infrastructure, Sharon Bio-Medicine, Specialty Restaurants, Technofab Engineering et V2 Retail publieront leurs résultats du trimestre de janvier à mars le 23 juin.

Banque IDBI : Le département de l’investissement et de la gestion des actifs publics (DIPAM) du ministère des Finances a lancé mardi un appel d’offres (RFP), invitant des conseillers en transaction et juridiques pour le désinvestissement stratégique d’IDBI Bank. Conformément au plan, le gouvernement quittera la banque en cédant l’intégralité de sa participation de 45,48 % d’une valeur d’environ 19 000 crores de roupies aux prix actuels du marché et le promoteur Life Insurance Corporation proposera de vendre une partie de sa participation de 49,24 % avec l’intention d’abandonner la gestion. contrôler.

Jaypee Infratech : Jaypee Infratech Ltd a enregistré une perte nette consolidée de Rs 491,60 crore pour le trimestre clos en mars 2021. La société avait signalé une perte nette de Rs 940,53 crore au cours de la période de l’année dernière, a-t-elle déclaré dans un dossier réglementaire.

GE Power Inde : GE Power India a affiché mardi une augmentation de près de 8% de son bénéfice net consolidé à Rs 16,02 crore pour le trimestre clos en mars 2021. Le bénéfice net consolidé de la société s’élevait à Rs 14,87 crore au même trimestre de l’exercice précédent.

Idée Vodafone : Vodafone Idea a déclaré mardi qu’il offrait des avantages en matière de voix et de données aux utilisateurs des groupes à faible revenu pour se reconnecter, alors qu’ils reprennent le travail au milieu de la relaxation du verrouillage. Avec le début des efforts de déverrouillage progressif de l’État, la population active migrante de l’Inde a commencé à retourner de sa ville d’origine vers son lieu de travail, a cité la déclaration de la société PTI.

NMDC : Le PAT de la NMDC pour le trimestre clos le 31 mars était de 708% plus élevé à Rs 2 838 crore par rapport à Rs 351 crore au cours de la même période de l’exercice précédent. Au cours du quatrième trimestre du dernier exercice, le chiffre d’affaires s’est élevé à 6 848 crores de Rs, contre 3 187 crores de Rs au même trimestre de l’exercice 20.

Sobha : Sobha Ltd a annoncé une baisse de 65% de son bénéfice net consolidé à Rs 17,9 crore pour le trimestre terminé en mars. Son bénéfice net s’élevait à Rs 50,7 crore au cours de la période de l’année dernière.

Minda Industries : Minda Industries Limited a annoncé qu’elle avait remporté l’offre d’acquisition de 51 % du capital du fabricant d’éclairage automobile UZ Chasys LLC (UZ Chasys) en Ouzbékistan. Le gouvernement de l’Ouzbékistan s’oriente vers la libéralisation de l’économie et la cession de sa participation dans certaines des entités contrôlées par le gouvernement. Dans le cadre de ce processus, le gouvernement d’Ouzbékistan cède sa participation de 51 % dans UZ Chasys par le biais d’un processus d’enchères.

