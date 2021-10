HDFC Bank, ITC, SBI, IRCTC parmi 324 actions pour atteindre des sommets de 52 semaines sur l’ESB ; 21 actions ont atteint leur plus bas niveau en 52 semaines

Au milieu de ce rallye, sept actions – HDFC Bank, ITC, Larsen & Toubro, NTPC, Power Grid Corporation of India, State Bank of India et Sun Pharma – ont atteint des sommets de 52 semaines sur le BSE Sensex de 30 actions. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 se négociaient à des niveaux record jeudi, prolongeant le rallye de la veille. Les indices phares, Sensex et Nifty, ont augmenté leurs sommets respectifs aujourd’hui, atteignant 61 216,26 et 18 323,20, respectivement. Au milieu de ce rallye, sept actions – HDFC Bank, ITC, Larsen & Toubro, NTPC, Power Grid Corporation of India, State Bank of India et Sun Pharma – ont atteint des sommets de 52 semaines sur les 30 actions BSE Sensex. Les cours des actions SBI, Sun Pharmaceuticals, Power Grid et ITC ont dépassé les sommets d’hier. HDFC Bank est passé à Rs 1 679, ITC à Rs 261,80, L&T à Rs 1 797,10, NTPC à Rs 149,40, Power Grid à Rs 204,15, SBI à Rs 490,75 et Sun Pharma à Rs 841,75 chacun.

Un total de 324 actions a atteint jeudi son plus haut niveau respectif de 52 semaines sur l’ESB. Les principales actions étaient Apollo Pipes, Canara Bank, Dixon Technologies, Divis Laboratories, DLF, Endurance Technologies, Federal Bank, Godrej Properties, Grasim, Hindalco Industries, Hindustan Petroleum Corporation (HPCL), Pidilite Industries, Tata Motors, Tata Power, Trident, UBL , Voltas et Wipro.

Sur l’ESB 200, un total de 39 scripts se négociaient à leurs nouveaux niveaux élevés de 52 semaines. Certains des noms de renom incluent Bata India, Canara Bank, Hindustan Zinc, Indian Hotel, IRCTC, JSW Energy, NHPC, NTPC, Oberoi Realty, Union Bank et Vedanta.

Même si BSE Sensex se négociait à des niveaux record, un total de 21 actions ont touché leurs plus bas respectifs de 52 semaines sur l’ESB. La liste comprend des actions telles que CWD, Khemani Distributors & Marketing, Samor Reality, SBL Infratech et Sun Retail.

Sur le National Stock Exchange (NSE), un total de 159 scripts a atteint des sommets de 52 semaines et 5 actions ont atteint leur plus bas de 52 semaines. Les actions atteignant des sommets en 52 semaines comprennent Amrutanjan Health Care, Arvind, BEML, Borosil, Century Plyboards (Inde), Cosmo Films, Cyient, DB Realty, Delta Manufacturing, Fiem Industries, Ganesh Housing Corporation, Grasim Industries, GR Infraprojects, Kajaria Ceramics, Mastek, McDowell Holdings et National Aluminium Company, entre autres.

D’un autre côté, cinq actions, dont Airo Lam, Artemis Medicare Services, Euro India Fresh Foods, Marine Electricals (Inde) et Pasupati Acrylon ont atteint leurs plus bas respectifs en 52 semaines.

