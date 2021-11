HDFC Bank lance la deuxième édition de la campagne « Mooh Band Rakho » pour sensibiliser à la prévention de la fraude

La numérisation offre aux clients un confort et un accès aux services bancaires sans précédent.

HDFC Bank Ltd a lancé la deuxième édition de sa campagne « Mooh Band Rakho » à l’appui de la Semaine internationale de sensibilisation à la fraude 2021. Grâce à cette initiative, la banque vise à sensibiliser davantage à tous les types de fraudes et à l’importance de se taire pour garantir leur la prévention. Cette année, HDFC Bank, à travers sa campagne Mooh Band Rakho, exhorte les clients à s’engager et à ne pas partager d’informations bancaires confidentielles avec qui que ce soit. La banque a déployé cette campagne pour commémorer le mouvement mondial visant à minimiser l’impact de la fraude qui se déroule du 15 au 21 novembre 2021.

La numérisation offre aux clients un confort et un accès aux services bancaires sans précédent. Ces commodités entraînent également de nombreux risques de cyberfraude. Les fraudeurs sont constamment à l’affût de clients crédules. Il est essentiel d’être toujours vigilant et conscient de parler et de discuter avec des étrangers. Les clients doivent protéger leur patrimoine et leur épargne en suivant certaines règles d’hygiène, a déclaré Sashidhar Jagdishan, directeur général et PDG de HDFC Bank. « Chez HDFC Bank, nous mettons constamment à jour notre technologie, nos processus et nos systèmes pour atténuer les menaces émergentes en matière de cybersécurité. La sensibilisation est une étape critique dans ce voyage et nous sommes donc ravis de lancer la campagne Mooh Band Rakho pour éduquer les gens sur la façon de garder la bouche fermée sur leurs informations personnelles et financières et, ce faisant, de protéger leur compte », a-t-il ajouté. .

La Banque organisera plus de 2 000 ateliers au cours des quatre prochains mois à travers le pays pour aider les clients à comprendre comment ils peuvent se protéger contre la fraude financière. La campagne rappelle aux clients qu’il existe de nombreuses situations dans lesquelles il vaut mieux ne pas divulguer d’informations, notamment lorsqu’il s’agit de coordonnées bancaires. Une attention particulière est accordée au segment des jeunes, où la banque ciblera les lycées et les collèges, afin que la sensibilisation soit enracinée.

