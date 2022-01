HDFC Bank lance un service de paiement des droits de douane en ligne pour les clients

Cela fait suite à l’autorisation du contrôleur principal des comptes de la CBIC de percevoir l’IGST sur l’importation et l’exportation de biens et de services.

L’intégration de HDFC Bank avec la plate-forme ICEGATE du Conseil central des impôts indirects et des douanes (CBIC) a été lancée, permettant aux clients de payer leurs droits de douane directement via la banque.

Avec cela, la banque offrira aux clients la possibilité de payer directement les droits de douane en sélectionnant HDFC Bank, a déclaré vendredi le prêteur.

Cela fait suite à l’autorisation du contrôleur principal des comptes de la CBIC de percevoir l’IGST sur l’importation et l’exportation de biens et de services.

HDFC Bank a déclaré avoir facilité les paiements de détail et de gros des droits de douane.

Avec HDFC Bank à bord, les clients n’auraient plus besoin d’acheminer les paiements via d’autres comptes bancaires. Cette intégration offre également à la banque la possibilité d’acquérir des comptes courants de clients qui font affaire avec d’autres qui n’offrent pas cette facilité, a-t-il déclaré dans un communiqué.

La réglementation de la RBI autorise l’ouverture de comptes courants à des fins spécifiques telles que les paiements statutaires.

« Le paiement numérique des droits de douane contribuera à faciliter les affaires en Inde », a déclaré Smita Bhagat, chef de groupe des affaires gouvernementales et institutionnelles, partenariat et services bancaires inclusifs Startup Banking, HDFC Bank.

La collecte des droits de douane en ligne apportera transparence et efficacité à grande échelle. Il y a une augmentation massive des paiements en ligne en raison des restrictions imposées par la pandémie et des initiatives gouvernementales telles que la démonétisation, la TPS, l’Inde numérique et la facturation électronique obligatoire, a déclaré Bhagat.

La banque a été nommée première banque agence par la RBI en 2001 à numériser les perceptions fiscales.

« Sur la base de cette expérience, deux autres banques ont été créées en 2003. Aujourd’hui, en tant que plus grande banque d’agence du secteur privé en Inde pour la collecte des impôts, nous sommes fermement convaincus qu’un partenariat entre le gouvernement et des acteurs privés a le pouvoir de transformer des vies », Sunali Rohra , vice-président exécutif, Affaires gouvernementales et institutionnelles et Gig Banking, HDFC Bank, a déclaré.

La HDFC Bank est la deuxième plus grande banque d’agence du gouvernement pour la perception des impôts directs et pour les paiements de la TPS.

Le prêteur a déclaré que divers gouvernements des États avaient également autorisé la banque à effectuer différents types de collectes telles que les droits de timbre et les frais d’enregistrement.

La banque est également intégrée au portail GeM du gouvernement pour accepter le dépôt de garantie pour les achats via le portail.

La banque a déclaré qu’elle traitait environ 10 pour cent du total des paiements DBT aux bénéficiaires de divers programmes gouvernementaux tels que MGNREGA, PMAY et PMSKY.

