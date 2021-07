HDFC Bank lance une facilité de découvert jusqu’à Rs 10 lakh pour les commerçants et les commerçants afin de faciliter la crise de trésorerie

Le programme offre une commission de 0,40% à 0,80% pour les montants de prêt de Rs 5 Lakhs et plus pour les entrepreneurs au niveau du village (VLE). Photographe : Dhiraj Singh/Bloomberg

Crédit et financement pour les MPME : Le plus grand prêteur privé indien, HDFC Bank, a lancé lundi une facilité de découvert pour les petits détaillants en partenariat avec la branche de prestation de services de gouvernance électronique du gouvernement, CSC SPV, qui permet aux programmes et services gouvernementaux via des centres de services communs (CSC). Le « Dukandar Overdraft Scheme » de la HDFC Bank vise à aider les commerçants et les commerçants à réduire leur manque de liquidités. Selon la banque, les détaillants opérant depuis au moins trois ans sont éligibles au programme en fournissant un relevé bancaire de six mois de n’importe quelle banque. HDFC Bank approuvera une limite de découvert d’un minimum de Rs 50 000 à un maximum de Rs 10 lakhs sur la base des déclarations. Il est important de noter que HDFC Bank ne demandera pas de garantie collatérale, de données financières d’entreprise et de déclarations de revenus des détaillants qui demandent le programme.

« Le nouveau programme a été créé en gardant à l’esprit la situation actuelle des petits commerçants. La limite supérieure pour les magasins opérationnels depuis moins de 6 ans est de Rs 7,5 lakhs et de Rs 10 lakhs pour les établissements qui sont en activité depuis plus de 6 ans », a déclaré HDFC Bank dans un communiqué. Le programme offre une commission de 0,40% à 0,80% pour des montants de prêt de Rs 5 Lakhs et plus pour les entrepreneurs au niveau du village (VLE) ainsi que plus de 600 succursales et un soutien virtuel à la gestion des relations.

« Les conditions qui prévalent ont été particulièrement dures pour les petites entreprises. HDFC Bank et CSC ont lancé cette initiative pour soutenir ces petits détaillants, les aider à les motiver et à créer de meilleures opportunités commerciales. Chez HDFC Bank, nous essayons de créer des programmes de soutien pour aider les entreprises à se remettre sur pied avant le début de la saison des fêtes », a déclaré Smita Bhagat, chef de pays – Gouvernement et affaires institutionnelles, HDFC Bank dans un communiqué. Dinesh Tyagi, directeur général de CSC SPV, a déclaré que le programme est une offre pratique, en particulier en ces temps difficiles et incertains pour les petits commerçants et les entreprises ainsi que pour nos VLE.

HDFC Bank, en tant que membre des établissements de crédit membres du programme de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS), avait déboursé environ 23 000 crores de roupies au 31 décembre 2020. «HDFC Bank se classe parmi les meilleures banques en termes d’extension de crédit dans le cadre de l’ECLGS. régime qui s’élevait à environ Rs. 23 000 crore au 31 décembre 2020 », avait déclaré la banque dans un communiqué. Selon un rapport de la PTI, Aditya Puri de la HDFC Bank était le banquier le plus rentable parmi les trois principaux prêteurs du secteur privé au cours de son année de retraite (FY21) avec des émoluments totaux de Rs 13,82 crore.

