HDFC Bank, Mindtree, Macrotech Developers, PVR, Future Retail parmi les actions en vedette aujourd’hui

La rue Dalal est restée à portée depuis quelques semaines maintenant. (Image: REUTERS)

La rue Dalal est restée à portée depuis quelques semaines maintenant. Nifty fait face à une résistance de l’ordre de 14 700 à 14 850 sur les graphiques, selon les analystes techniques. Les taureaux ne pourront reprendre leur élan qu’une fois cette barrière franchie par l’indice. Dans un tel scénario, les analystes conseillent aux investisseurs d’être spécifiques aux actions dans leurs transactions et d’éviter les paris agressifs. Avec SGX Nifty profondément dans le rouge lundi matin, Sensex et Nifty semblent sur le point d’ouvrir avec des pertes à nouveau lundi.

Banque HDFC: Le prêteur privé a annoncé samedi ses résultats trimestriels et il continue de développer son activité et ses bénéfices. HDFC Bank a fait état d’un bond de 18,2% en glissement annuel de son bénéfice net à Rs 8,186 crore. Les APM bruts représentaient 1,32% des avances brutes, contre 1,38% enregistré au trimestre précédent.

Développeurs Macrotech: Les bourses verront aujourd’hui les débuts sur le marché de Macrotech Developers. L’introduction en bourse de Macrotech Developers a levé Rs 2.500 crore plus tôt ce mois-ci et a été souscrite 1,3 fois par les investisseurs. Il s’agit de la première introduction en bourse de l’exercice en cours.

Mindtree: La firme de technologie de l’information a fait état d’une forte hausse de son bénéfice net au cours du trimestre janvier-mars de l’exercice précédent. Les actions des sociétés informatiques ont connu une réaction mitigée sur Dalal Street après leurs résultats trimestriels jusqu’à présent.

ICICI Lombard: La société a annoncé une hausse de 24% de son bénéfice net au cours du trimestre précédent. Les investisseurs réagiront aujourd’hui aux résultats trimestriels de l’entreprise.

Commerce de détail futur: Future Retail de Kishore Biyani pourrait voir une activité accrue aujourd’hui. Les prêteurs de la société ont approuvé une restructuration de la dette de la société dans le cadre de résolution de RBI. Dans le cadre du plan de résolution, la dette levée au moyen des débentures non convertibles émises par FRL fait également partie de la dette existante et il est proposé de restructurer.

PVR: CRISIL a abaissé la note à long terme de PVR de AA à AA- ainsi que la note de ses débentures non convertibles. Au milieu de la pandémie, l’activité de PVR a été durement touchée.

Résultats aujourd’hui: CRISIL, ACC, ICICI Prudential Life Insurance Company, Bajaj Consumer Care sont quelques-unes des sociétés qui publieront leurs résultats trimestriels aujourd’hui.

