HDFC Bank, RIL, Avenue Supermarts, Federal Bank, Tech Mahindra, Birla Corp, Dhanlaxmi Bank en bref

Cette semaine, les marchés regarderont les bénéfices des sociétés informatiques au troisième trimestre, la politique monétaire de la RBI et le PMI des services indiens sur le plan intérieur.

Les contrats à terme Nifty se négociaient à près d’un demi pour cent ou 76,50 points à 17 541,50 sur la bourse de Singapour, ce qui suggère une ouverture négative pour BSE Sensex et Nifty 50. Cette semaine, les marchés examineront les bénéfices du troisième trimestre des sociétés informatiques, la politique monétaire de la RBI, l’Inde service PMI sur le plan domestique. Alors que les acteurs du marché suivront également le mouvement de l’indice du dollar, des rendements obligataires américains, de la trajectoire de la roupie, du brut Brent et des investissements FPI. Les analystes techniques disent que même si le marché restera volatil dans un proche avenir, le niveau 17650-17750 serait le niveau de résistance clé pour les traders tandis que 17400-17300 pourrait servir de support sacro-saint pour les traders positionnels. “Les traders de contra peuvent prendre un contre-pari près du support de 17300 avec un stop loss strict à 17250. D’un autre côté, une réservation de profit partiel est conseillée entre 17650 et 17750”, a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities. .

Des actions à surveiller

ZEEL : Zee Entertainment Enterprises Ltd a déposé samedi une requête devant la Haute Cour de Bombay lui demandant de déclarer la réquisition d’un investisseur étranger de tenir une assemblée générale extraordinaire (AGE) comme “illégale et invalide”.

Banque HDFC : NSE International Exchange (NSE IFSC) a annoncé vendredi avoir inscrit les obligations masala supplémentaires de HDFC Bank sur sa plateforme de marché des titres de créance. NSE IFSC est une filiale à 100 % de la National Stock Exchange (NSE).

Banque fédérale : Le prêteur du secteur privé Federal Bank a annoncé dimanche avoir enregistré une croissance de 10% des avances à Rs 1.37.309 crore pour le deuxième trimestre clos le 30 septembre. Le total des avances s’élevait à Rs 1.25.209 crore à la fin du deuxième trimestre de la l’année dernière, a déclaré la Banque fédérale dans un dossier réglementaire.

Supermarchés Avenue : Avenue Supermarts Ltd, qui possède et exploite la chaîne de vente au détail D-Mart, a signalé une augmentation de 46,6% de ses revenus d’exploitation autonomes à 7 649,64 crores pour le deuxième trimestre clos en septembre 2021.

RIL : Reliance Industries Ltd a constitué une nouvelle filiale aux Émirats arabes unis pour le commerce du pétrole brut, des produits pétroliers et des produits agricoles. Reliance International Ltd a été constituée en tant que filiale à 100 % sur le marché mondial d’Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis (EAU), a indiqué la société dans un document de bourse.

Tech Mahindra : Tech Mahindra, par l’intermédiaire de sa filiale à 100 %, Tech Mahindra GmbH, a approuvé la proposition d’acquérir 100 % des actions de Beris Consulting GmbH.

Société Birla : Après avoir remporté des victoires majeures lors des assemblées générales annuelles des trois sociétés de fabrication de câbles du groupe MP Birla, les Lodhas ont réitéré cette performance lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) du fleuron du groupe Birla Corporation.

Banque Dhanlaxmi: La Reserve Bank of India (RBI) avait conseillé en juin à la Dhanlaxmi Bank d’assurer la transparence dans le processus de nomination des administrateurs et de suivre les meilleures pratiques de gouvernance d’entreprise. Le régulateur a également demandé à la banque d’accélérer et de terminer le processus de nomination des administrateurs.

