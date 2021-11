HDFC Bank va exploiter la clientèle d’Equitas SFB avec une carte de crédit comarquée

En août, le prêteur avait annoncé qu’il récupérerait sa part au cours des trois à quatre prochains trimestres.

HDFC Bank cherche à exploiter la clientèle d’Equitas Small Finance Bank (SFB), dont le siège est à Chennai, avec deux cartes de crédit comarquées lancées mardi. L’objectif est d’émettre les cartes à 20 % de la clientèle d’Equitas SFB au cours des 12 à 18 prochains mois.

Les deux catégories de cartes proposées seront la carte de crédit Excite, avec une limite de crédit entre Rs 25 000 et Rs 2 lakh, et la carte de crédit Elegance, avec une limite de crédit de plus de 2 lakh.

Murali Vaidyanathan, président principal et chef de pays – passifs bancaires, produits et richesse des succursales – Equitas SFB, a déclaré que près de cinq clients lakh seront éligibles pour les cartes. « Au niveau de la pénétration du produit, au moins deux clients sur 10 devraient avoir notre carte comarquée dans un an ou 18 mois – c’est l’approche au sein de la base qualifiée avec laquelle nous allons de l’avant. Cela signifie que nous parlons d’une pénétration de 20 à 25 % de la base qualifiée qui s’ajoute progressivement chaque mois », a-t-il déclaré.

La souscription des cartes co-marquées sera effectuée par HDFC Bank en utilisant les processus et algorithmes qu’elle utilise pour ses autres clients. Les montants impayés seront également reflétés dans les livres de HDFC Bank.

Parag Rao, chef de groupe – paiements, crédit à la consommation, banque numérique et informatique, HDFC Bank, a déclaré que la banque avait l’intention de lutter contre la sous-pénétration des instruments de paiement électronique en Inde et d’élargir le marché en association avec Equitas SFB, dont les racines se trouvent dans la microfinance. . « Nous avons décidé que la concurrence et travailler avec la concurrence est en fait un mérite plutôt qu’un démérite et c’est de là que vient notre stratégie de partenariats avec d’autres banques », a déclaré Rao.

Il a déclaré : « Notre travail, au-delà de la simple recherche d’entreprises chez HDFC Bank, en tant que leader du marché est d’élargir le marché et nous croyons aux partenariats et aux alliances dans lesquels deux entités partageant les mêmes idées se réunissent pour un produit co-créé afin de l’offrir à un certains groupes de clients ne feront qu’approfondir le marché.

HDFC Bank est le leader du marché des cartes de crédit en termes de nombre de cartes en vigueur, avec 1,5 crore de cartes en circulation fin septembre selon les données de la Reserve Bank of India. Les émissions supplémentaires de la banque ont été touchées entre décembre 2020 et août 2021 en raison d’un embargo réglementaire sur les nouvelles émissions de cartes de crédit au cours de la période. Sa rivale ICICI Bank a pris la pole position des nouvelles émissions au cours de la période de huit mois. HDFC Bank s’efforce maintenant de retrouver le sommet. En août, le prêteur avait annoncé qu’il récupérerait sa part au cours des trois à quatre prochains trimestres.

Les cartes comarquées seront émises par Visa. TR Ramachandran, responsable pays du groupe Visa, Inde, Sri Lanka et Bangladesh, a déclaré que la pénétration des cartes de crédit dans le pays s’élève à environ 6 % en termes de nombre de cartes et à seulement 3 à 4 % en termes de particuliers possédant des cartes de crédit.

« Il existe un grand marché naissant pour les paiements numériques quotidiens, d’autant plus du côté du crédit, car le crédit devient également une caractéristique quotidienne plutôt que uniquement pour les articles de luxe et facultatifs, ce qui signifie l’épicerie, le transport, les dépenses quotidiennes en particulier – comme la frontière entre les paiements en ligne et hors ligne s’estompe », a déclaré Ramachandran.

Les cartes seront émises via l’interface de programmation d’application (API) bancaire. En conséquence, il n’y aura aucun flux de données d’Equitas SFB vers le système HDFC Bank, a déclaré Vaidyanathan. « Nous laisserons le moteur de règles décider. Nous pré-qualifierons les comptes à première vue, puis commencerons à les vendre à nos consommateurs », a-t-il déclaré.

Par la suite, sur la base du classement Cibil, Equitas commencera à identifier les nouveaux clients bancaires. « HDFC Bank ne gère que le côté carte du problème et ils auront les détails pertinents à la carte avec eux et rien des passifs ou des transactions ne sera reflété ou vu de ce côté », a déclaré Vaidyanathan.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.