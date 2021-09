HDFC Bank vise à exploiter davantage de MPME rurales ; prévoit d’étendre la portée à 2 villages lakh en 2 ans

Pour atteindre son objectif d’expansion rurale, la banque HDFC cherche à embaucher 2 500 personnes au cours des six prochains mois. (Image : .)

Crédit et financement pour les MPME : Le prêteur privé le plus précieux d’Inde, HDFC Bank, a déclaré dimanche qu’il visait à doubler sa portée rurale au cours des deux prochaines années tout en cherchant à « étendre son leadership dans le secteur bancaire des MPME ». La banque vise l’extension de ses services à 2 villages lakh au cours des 18 à 24 prochains mois à partir des villages actuels de 1 lakh. Il prévoit l’expansion grâce à une combinaison de réseau d’agences, de correspondants commerciaux, de facilitateurs commerciaux, de partenaires CSC, de gestion virtuelle des relations et de plateformes de sensibilisation numérique, a-t-il déclaré dans un communiqué. Cela augmentera la portée rurale de la banque dans environ un tiers des villages indiens.

Pour atteindre son objectif d’expansion rurale, la banque HDFC cherche à embaucher 2 500 personnes au cours des six prochains mois. « Les marchés ruraux et semi-urbains de l’Inde sont mal desservis en matière d’extension de crédit. Ils présentent des opportunités de croissance durable à long terme pour le système bancaire indien. HDFC Bank reste engagée à accorder du crédit, de manière responsable, au service de la nation. À l’avenir, nous rêvons de nous rendre accessibles dans chaque code PIN », a déclaré Rahul Shukla, chef de groupe – Banque commerciale et rurale, HDFC Bank.

HDFC Bank, qui prétendait être le deuxième prêteur du segment des MPME en Inde, propose ses services aux MPME dans plus de 550 districts du pays. Il propose déjà des offres personnalisées telles que des prêts de récolte avant et après récolte, des prêts pour deux-roues et automobiles, des prêts contre des bijoux en or et d’autres produits de prêt organisés dans des zones géographiques non bancarisées et sous-bancarisées. La banque a vu son portefeuille de prêts aux MPME augmenter de 30% de décembre 2019 à 2020 et se situer au niveau d’avant Covid, selon un communiqué publié en mars de cette année. Elle figure également parmi les premières banques en termes d’extension de crédit dans le cadre du programme ECLGS, qui s’élevait à environ Rs. 23 000 crores au 31 décembre 2020.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Plus tôt ce mois-ci, la HDFC Bank avait signé un protocole d’accord avec la National Small Industries Corporation (NSIC) pour offrir un soutien au crédit aux MPME. La banque acceptera les demandes de prêt transmises par la NSIC et envisagera de sanctionner les prêts sur la base du mérite et conformément aux normes de prêt de la banque. Il examinera également le financement de projets liés au secteur des MPME dans différents endroits où se trouvent des succursales bancaires ou d’autres centres industriels importants du pays. De même, en partenariat avec le Common Service Center Special Purpose Vehicle (CSC SPV) du gouvernement en juillet, HDFC Bank avait lancé une facilité de découvert de Rs 50 000 à Rs 10 lakh pour les petits détaillants opérant depuis au moins trois ans en fournissant un relevé bancaire de six mois. de n’importe quelle banque.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.