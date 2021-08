HDFC Bank vise à regagner des parts de marché des cartes en 3-4 mois

En outre, il existe une base plus importante de 60 millions de personnes disponibles pour les clients qui souhaitent en quelque sorte accepter les cartes de crédit.

HDFC Bank vise à atteindre le taux d’émission de cartes de crédit qu’elle avait juste avant l’embargo émis par la Reserve Bank of India (RBI). Elle prévoit de récupérer sa part de marché sur les cartes en circulation au cours des trois à quatre prochains mois, a annoncé lundi la banque.

Parag Rao, chef de groupe – paiements, crédit à la consommation, banque numérique et informatique, HDFC Bank, a déclaré en novembre 2020 que la banque avait atteint un taux d’émission incrémentielle de plus de 3 lakh cartes par mois. «Donc, dans un trimestre, nous prévoyons d’atteindre ce jalon et d’afficher que ce serait un demi-million de cartes par mois, ce qui devrait se produire au cours des deux prochains trimestres. Au cours des trois ou quatre prochains trimestres, notre objectif clair est de regagner la part de marché (en nombre de cartes) que nous avons perdue et nous sommes assez confiants dans le plan que nous avons mis en place », a déclaré Rao.

Selon un récent rapport de Motilal Oswal Financial Services, HDFC Bank a perdu près de 0,6 million de cartes depuis la date de l’embargo en décembre 2020. D’autre part, ICICI Bank, SBI Card et Axis Bank ont ​​ajouté environ 1,3 million, 0,75 million et 0,3 million de nouvelles cartes, respectivement, sur la même période. La part de marché supplémentaire d’ICICI Bank et de SBI Card a fortement augmenté pour atteindre 49% et 28%, respectivement, au cours de la période, selon le rapport.

Avant l’interdiction, HDFC Bank occupait la première place en termes de nombre de cartes en vigueur et de dépenses de cartes.

La stratégie d’open market de la banque avant l’embargo était de 15 à 18 % de sa base de cartes totale. Avec l’augmentation des alliances stratégiques très sélectives, la part des clients du marché libre pourrait atteindre 22-24% à long terme, a déclaré Rao. La stratégie sera toujours d’atteindre les clients bancaires existants. “Nous aurons toujours un ensemble de clients de responsabilité pré-approuvés”, a-t-il ajouté.

Rao a déclaré que pendant l’embargo, le prêteur avait examiné un certain nombre de problèmes auxquels les clients étaient confrontés et avait pris des décisions commerciales et techniques pour simplifier l’expérience. La banque s’est concentrée sur son portefeuille de cartes existant, en se connectant avec eux et en examinant les modèles détaillés de leurs dépenses.

“Donc, même au sein de la base interne de la banque, nous avons une marge de progression importante et c’est la raison pour laquelle j’ai dit que notre stratégie continuera à se concentrer largement sur les clients internes, les clients qui ont une relation de responsabilité avec la banque”, a déclaré Rao.

Pour le moment, toutes les nouvelles cartes de crédit émises par HDFC Bank seront sur les plates-formes Visa et RuPay, car MasterCard et Diners International ne peuvent actuellement pas émettre de nouvelles cartes.

