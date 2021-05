HDFC, Burger King, BPCL, Computer Age Management Services, DHFL, Pfizer en bref aujourd’hui

Les marchés intérieurs se négocient à plat depuis deux jours consécutifs maintenant. (Image: REUTERS)

Les contrats à terme astucieux sur la Bourse de Singapour ont perdu 44 points mercredi matin, laissant entrevoir un début de baisse de l’écart pour les marchés boursiers nationaux. Les indices des titres sur Dalal Street évoluent à plat depuis deux jours maintenant. Cependant, Sensex et Nifty ont maintenu au-dessus de leurs niveaux de support et les analystes techniques continuent de penser que la tendance à court terme est positive. «Il y a une possibilité de consolidation supplémentaire ou de faiblesse mineure dans les 1 ou 2 prochaines séances avant de montrer un rebond à la hausse par rapport aux plus bas. Le support immédiat est placé à 15 130 », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. Les investisseurs pourraient opter pour des transactions spécifiques aux actions sur un tel marché.

HDFC: La société de financement du développement du logement (HDFC) a déclaré qu’elle levera jusqu’à 7 000 crores de roupies en émettant des obligations sur la base d’un placement privé. La taille de l’émission de base pour les débentures non convertibles remboursables garanties (NCD) est de 5 000 crore de roupies avec une option permettant de conserver une sursouscription allant jusqu’à 2 000 crores de roupies, a déclaré HDFC dans un dépôt réglementaire. HDFC proposera un taux de coupon de 6% par an sur les obligations, dont l’émission ouvrira le 28 mai 2021.

DHFL: Le Tribunal d’appel du droit des sociétés nationales (NCLAT) a suspendu mardi l’ordonnance adoptée par le banc de Mumbai du NCLT, qui avait ordonné à l’administrateur de Dewan Housing Finance (DHFL) d’examiner l’offre de règlement faite par son ancien promoteur, Kapil Wadhawan.

Thermax: La société a annoncé une augmentation de 174% en glissement annuel de son bénéfice net consolidé à Rs 107 crore pour le trimestre terminé le 31 mars 2021, grâce à une forte croissance des revenus. Pour l’année complète terminée le 31 mars 2021, la société a maintenu ses niveaux de bénéfice net consolidé car elle a signalé une baisse de 2% à Rs 207 crore, par rapport à l’année dernière.

Emami: La société FMCG Emami Ltd a annoncé mardi un triplement de son bénéfice net consolidé à Rs 87,73 crore pour le trimestre janvier-mars. La société avait affiché un bénéfice net de Rs 22,75 crore au cours du trimestre de mars de l’exercice précédent.

Services de gestion de l’âge informatique: CAMS a rapporté un bénéfice net de Rs 60 crore au cours du trimestre de janvier à mars, en hausse de 39,5% par rapport à la période de l’année précédente, lorsque le bénéfice net de la société s’élevait à Rs 43 crore. Le chiffre d’affaires a augmenté de 15% sur une base annuelle.

Résultats aujourd’hui: BPCL, Berger Paints, Pfizer Ltd, Cummins India, Burger King, Hindustan Foods, LT Foods, MPS, The Karnataka Bank, Manappuram Finance, Somany Home Innovation, Astra Microwave Products sont quelques-unes des entreprises qui publieront aujourd’hui leurs résultats trimestriels.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.