HDFC, Indiabulls Housing, ICICI Bank, Nestlé India, ONGC, Tata Steel parmi les actions à la une

Nifty est maintenant placé au moment crucial du support autour de 14200-14150.

SGX Nifty pointe une ouverture vers le haut pour les indices boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 jeudi. Les marchés mondiaux ont été vus se négocier à la hausse après un rebond nocturne à Wall Street. Les japonais Nikkei 225, Topix et Kospi ont progressé de 1,5%. Les investisseurs boursiers indiens reprendront leurs activités jeudi, alors que les marchés sont restés fermés mercredi en raison de Ram Navmi. La semaine a commencé sur une note faible et les indices principaux ont enregistré une baisse pendant deux jours consécutifs. Nifty est maintenant placé au moment crucial du support autour de 14200-14150. «Les chances de cassure à la baisse semblent plus élevées. Une décision décisive en dessous du support entraînera probablement Nifty à 13500 niveaux dans un laps de temps très court. Tout rebond à la hausse à partir d’ici pourrait trouver une forte résistance autour de 14370 », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Stocks en bref aujourd’hui:

HDFC, Indiabulls Housing Finance Ltd: Indiabulls Housing Finance Limited a conclu un partenariat stratégique de co-prêt avec HDFC (Housing Development Finance Corporation) pour offrir des prêts au logement aux acheteurs à des taux compétitifs.

Cyient, Rallis Inde: Un total de 12 entreprises cotées sur la BSE, dont Indus Towers, Rallis India, Sasken Technologies, Tata Elxsi, Visaka Industries, Amal, Fineotex Chemical, Filatex India, Hindustan BioSciences, Indbank Merchant Banking Services et Ind Bank Housing annoncent leur trimestre de janvier à mars revenus le 22 avril.

Nestlé Inde: Nestlé Inde a signalé une augmentation de 14,62% ​​de son bénéfice net à 602,25 crore Rs pour le trimestre terminé en mars 2021, grâce à l’augmentation du volume des ventes de ses produits clés. La société, qui suit l’exercice financier janvier-décembre, avait enregistré un bénéfice de 525,43 crore Rs au cours de la même période il y a un an.

Banque ICICI: ICICI Bank a continué de dominer les nouvelles émissions, représentant plus de 36% des nouvelles cartes, selon les données publiées par la Reserve Bank of India (RBI).

Hero MotoCorp: Hero MotoCorp a déclaré mardi qu’en raison de la flambée des cas de Covid-19, il suspendait temporairement les opérations dans toutes ses usines de fabrication à travers le pays, y compris son centre mondial de pièces détachées.

ONGC: ONGC a dépensé environ un cinquième de moins que son budget Capex en 2020-2021 après que les restrictions liées au COVID-19 aient retardé les projets, mais les spécialistes du marketing de carburant tels que IOC ont dépassé les dépenses d’investissement ciblées, a montré un rapport du gouvernement.

DCB Bank: DCB Bank a déclaré avoir acquis 9% des parts de la société financière non bancaire Techfino Capital, qui est engagée dans la fourniture de prêts à l’éducation et à la santé basés sur la technologie.

Acier Tata: Tata Steel et HSBC ont exécuté une transaction commerciale basée sur la blockchain – une première mondiale pour l’industrie sidérurgique.

