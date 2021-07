Avec la hausse de la part des crédits aux particuliers, le ratio RWA/actif a baissé de 400 pb en glissement annuel à 70%.

À retenir : le rapport annuel de HDFC pour l’exercice 21 montre que 67 % des nouveaux prêts de l’étape 3 provenaient de l’étape 2 et du backtesting du tampon des émissions de l’exercice 22e. Outre les prêts de phase 3 de 2,3%, 0,4% des prêts étaient sous forme d’échange de dettes et d’actifs. Les approbations de détail ont augmenté de 10 %, entraînées par une augmentation de 9 % de la taille des billets ; l’augmentation du volume serait la clé maintenant. M. Parekh soulève des points sur les normes de restructuration et de répartition d’actifs. La hausse des capitaux propres/actifs de 9 % à 15 % au cours de l’exercice 2017-21 est un frein au ROE de base même si le ROA de base a augmenté ; l’endettement augmenterait le ROE. ‘acheter’.

Backtesting de l’estimation des NPL ; actifs acquis contre prêts : Au cours de l’exercice 21, les prêts de phase 3 de HDFC ont augmenté de 13 % en glissement annuel pour atteindre 2,3 % des prêts. 67% de l’ajout brut provenait de prêts de la phase 2 et principalement de prêts aux entreprises. Par conséquent, il est également pertinent de suivre la tendance des prêts de stade 2 et ceux-ci représentent 6,3% des prêts (5,8% si ajustés pour l’exposition au groupe Shapoorji) contre 5,5% le 20 mars. Le backtesting des prévisions de la phase 3 de l’exercice 22 avec les tendances pour l’exercice 21 indique un certain tampon dans les prévisions. Les autres tendances clés étaient (1) HDFC a acquis des actifs d’une valeur de 18 milliards (0,4 % des prêts) en règlement des réclamations (20 % en investissements et 80 % en actifs physiques) et (2) les ratios de NPL dans certains segments d’entreprise sont élevés 15 -27%, mais ce sont de petits % des prêts aux entreprises — corp. Le ratio NPL est de 4,8%.

Le commerce de détail stimule la croissance et réduit les RWA/actif ; la baisse des coûts de financement aide à la propagation : les prêts aux particuliers ont augmenté de 12 % en glissement annuel et, bien que les approbations aient augmenté de 10 % en glissement annuel, cela a été entraîné par une augmentation de 9 % de la taille moyenne des tickets, reflétant la forte demande de projets achevés et de clients à revenu élevé. Avec 78 % des crédits à l’habitat provenant de la clientèle de la classe salariée, HDFC serait mieux placée pour bénéficier d’un meilleur pool revenu/épargne pour ce segment. La croissance des prêts aux entreprises (4 % au cours de l’EX21) pourrait s’améliorer à mesure que le ralentissement des remboursements par les FPI s’atténue. Avec la hausse de la part des crédits aux particuliers, le ratio RWA/actif a baissé de 400 pb en glissement annuel à 70%.

Un meilleur effet de levier pour aider le ROE ; Séjours « d’achat » : au cours de l’exercice 17-21, la hausse des fonds propres/actifs de base de 9 % à 15 % a fait passer le ROE de 19 % à 13 % alors même que le ROA de base est passé de 1,7 % à 1,9 %. Une augmentation de la croissance devrait aider à optimiser l’effet de levier et à stimuler l’expansion du ROE. Valorisations à 2,1x 1 an ajustées à terme. Les P/B sont à 10% disque vs moyenne sur 5 ans. Notre appel d’achat reste avec un objectif de prix de Rs 3 300/action avec une valeur de l’activité de prêt à 2,6x Jun-23E adj. PB.

Financement solide; ALM mieux équilibré : Au cours de l’EX21, les emprunts globaux ont augmenté de 5 % en glissement annuel grâce à la croissance des dépôts et des obligations. Les dépôts représentaient 34 % du total des fonds — 65 % des dépôts de détail sont renouvelés et les clients de détail contribuent à 65 % des dépôts. L’écart entre les passifs fixes et flottants est également le plus bas depuis de nombreuses années et le profil ALM est équilibré.

Points saillants de la lettre et du rapport de gestion de M. Parekh : M. Parekh souligne quelques remarques. dans le contexte de la réglementation : (1) signaler que les régulateurs ne devraient pas considérer la réinitialisation des taux débiteurs comme une restructuration des prêts, et (2) ajuster les normes sur la composition des actifs/prêts pour les actifs liquides. Pour HDFC, la part des prêts immobiliers indvl au total est en avance sur les objectifs fixés pour le 24 mars (54-55% contre 50%), mais la part des prêts immobiliers dans l’actif total à 58% est un peu inférieure à l’objectif de 60% d’ici le 24 mars.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.