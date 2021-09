HDFC Life Insurance pour acquérir Exide Life pour Rs 6 687 cr; Réservoirs de stockage HDFC Life 3%, Exide Industries bondit de 9%

Les actions de HDFC Life Insurance Company ont chuté de plus de 3% pendant l’heure d’ouverture des échanges pour atteindre un creux de 728,55 Rs par action. (Image : .)

HDFC Life Insurance Company a annoncé vendredi l’acquisition d’Exide Life Insurance Company pour Rs 6 687 crore. “HDFC Life acquerra 100% des parts d’Exide Life Insurance auprès d’Exide Industries via l’émission d’actions (8,7 crores) à un prix d’émission de 685 Rs par action et un paiement en espèces de 726 crores Rs totalisant à 6 687 crores Rs”, Assurance vie HDFC a déclaré dans un communiqué vendredi matin. Les investisseurs n’étaient pas satisfaits : les actions de HDFC Life Insurance Company ont chuté de plus de 3% pendant l’heure d’ouverture des échanges pour atteindre un creux de 728,55 Rs par action. HDFC Life est la plus grande compagnie d’assurance privée cotée en termes de capitalisation boursière.

HDFC Life a déclaré que l’acquisition accélérera la croissance de son activité d’agence. « Exide Life complète la présence géographique de HDFC Life et a une forte implantation en Inde du Sud, en particulier dans les villes de niveau 2 et 3, donnant ainsi accès à un marché plus large. De plus, une entreprise de bonne qualité, principalement traditionnelle et axée sur la protection, augmentera la valeur intrinsèque existante de HDFC Life d’environ 10 % », ont-ils ajouté. HDFC a déclaré que la valeur intrinsèque d’Exide Life, au 30 juin 2021, était de Rs 2 711 crore, telle qu’elle a été examinée par son cabinet de conseil.

Parler boursier

Le cours de l’action HDFC Life se négociait à un creux de 728,55 Rs par action vendredi matin, dépassant les 3% pendant les premières heures de négociation. Exide Industries, d’autre part, a augmenté de 9%, se négociant à Rs 194,5 par action.

Auparavant, la société de courtage et de recherche nationale ICICI Direct avait lancé un appel d’offre à HDFC Life avec un délai de trois mois le 25 août. du 20 octobre au 21 février. Actuellement, les actions ont repris leur élan à la hausse après avoir formé une base plus élevée au-dessus de l’EMA de 52 semaines, comme cela a été observé en octobre 2020. offrant ainsi une nouvelle opportunité d’entrée pour résoudre plus haut et éventuellement changer d’orbite », avait déclaré ICICI Direct. La société de courtage a un prix cible de Rs 778 sur l’action.

JM Financial a également obtenu une cote « Acheter » sur HDFC Life Insurance. Les analystes de JM Financial ont déclaré qu’ils pensaient qu’une forte croissance et une amélioration des marges après dépassement compléteraient de meilleurs indicateurs d’exploitation conduisant à un ROEV d’exploitation sain d’environ 19% pour HDFC Life. Ils évaluent HDFC Life à 4,4x FY23E EV, ce qui implique un prix cible de Rs 800 chacun.

Le processus de fusion d’Exide Life avec HDFC Life Insurance sera lancé dès la finalisation de l’acquisition. L’ensemble du processus, y compris l’acquisition et la fusion ultérieure, est soumis à l’obtention des approbations réglementaires et autres pertinentes.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.