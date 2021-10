HDFC Life Insurance T2 net en baisse de 16%

Séquentiellement, le bénéfice net a augmenté de 2,36 % en glissement trimestriel, contre 269,55 crores de roupies au premier trimestre de cet exercice.

L’assureur-vie du secteur privé HDFC Life Insurance a annoncé vendredi une baisse de 15,84% en glissement annuel de son bénéfice net consolidé à Rs 275,91 crore au deuxième trimestre de cet exercice, contre Rs 327,83 crore pour la même période l’exercice précédent.

Séquentiellement, le bénéfice net a augmenté de 2,36 % en glissement trimestriel, contre 269,55 crores de roupies au premier trimestre de cet exercice.

Au cours du deuxième trimestre, le revenu net des primes de l’assureur a augmenté de 13,81 % en glissement annuel pour atteindre 11 445,53 crores de roupies, contre 10 056,71 crores de roupies au cours de la période correspondante de l’exercice 21, a-t-il indiqué dans un document en bourse. Alors que la prime de première année a augmenté de 24% en glissement annuel à Rs 2 077,97 crore, la prime de renouvellement a augmenté de 16,8% en glissement annuel à Rs 5034,50 crore pour la période sous revue.

Au cours de la période juillet-septembre, le revenu total s’élevait à Rs 20 478,46 crore, soit un bond de 24,67 % en glissement annuel par rapport à Rs 16 426,03 crore il y a un an.

Commentant la performance du premier semestre (S1) de cet exercice, Vibha Padalkar, MD & CEO, HDFC Life Insurance, a déclaré : « Notre performance commerciale reste solide avec une croissance de 22% et une part de marché privée de 16,2% en termes de WRP individuel. (prime reçue pondérée) au S1 FY22. La marge des affaires nouvelles (NBM) a augmenté de 130 points de base avec un NBM à 26,4% pour le S1FY22, supérieur à 25,1% au S1FY21. La valeur des nouvelles affaires était de 1 086 crores de roupies, enregistrant une croissance robuste de 30 % par rapport à l’année dernière. »

Le bénéfice après impôts s’est élevé à Rs 577 crore pour le premier semestre de l’exercice en cours (26 % de moins qu’au premier semestre de l’exercice 21), grâce à des réserves de sinistres plus élevées justifiées par la deuxième vague de la pandémie, a déclaré Padalkar.

Concernant l’impact de la pandémie de Covid-19 sur son activité, la société a déclaré avoir réglé environ 2 000 000 sinistres au premier semestre. Les réclamations brutes et nettes se sont élevées à 3 640 crores de Rs et 2 466 crores de Rs, respectivement. Alors que les réclamations individuelles ont diminué, les indications de réclamations de groupe étaient élevées au deuxième trimestre de l’exercice 22, toutes deux conformes aux attentes. L’assureur a déclaré que « l’expérience globale a été bien dans nos prévisions ».

La société a déclaré que sa réserve de surmortalité (EMR) de Rs 700 crore au 30 juin 2021, avait été suffisante pour couvrir les réclamations reçues à ce jour. Il a créé un DME supplémentaire de Rs 60 crore au deuxième trimestre. Et avec cela, il transporte des réserves inutilisées d’environ Rs 204 crore dans la seconde moitié (H2).

Au sujet des sociétés de réassurance augmentant les tarifs de souscription des portefeuilles de plans à terme, Padalkar a déclaré : « Nous avons reçu des indications sur la révision des tarifs comme presque toutes les sociétés l’auraient fait. Cela devrait démarrer au quatrième trimestre. Parce que des discussions en cours ont lieu au moment où nous parlons.

Elle a déclaré que le montant final de la hausse des primes d’assurance temporaire n’a pas encore été «fixé» par HDFC Life. «Ce sera une approche de tarification basée sur le risque, ce qui signifie que chaque fois que nous constatons des niveaux de réclamations plus élevés, nous pourrions le faire dans certaines cohortes et certains groupes d’âge ou certaines variantes, plutôt que simplement une feuille de calcul Excel pour tout transmettre aux clients. Parce que d’une certaine manière, ce n’est peut-être pas juste.

Concernant le projet d’acquisition d’Exide Life Insurance, la société a déclaré que des demandes avaient été déposées auprès d’Irdai et de CCI pour approuver l’acquisition. Les actionnaires de HDFC Life ont approuvé les transactions le 29 septembre. Notamment, la transaction d’acquisition de 100 % du capital d’Exide Life par la société a été annoncée le 3 septembre 2021.

Vendredi, le scrip de HDFC Life a chuté de 0,61% pour terminer la journée à Rs 690,65 sur l’ESB.

