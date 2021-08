HDFC Life lance HDFC Life Saral Pension – Vérifiez les fonctionnalités, d’autres détails

HDFC Life Saral Pension offre la possibilité de choisir comment on reçoit la rente – on peut choisir de la recevoir mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement.

HDFC Life a lancé HDFC Life Saral Pension, un produit à prime unique, non lié et sans participation avec des taux de rente garantis à vie. HDFC Life Saral Pension est un produit de rente standard, individuel et immédiat avec des caractéristiques qui aident à prendre une décision éclairée pour planifier sa retraite.

Certaines des principales caractéristiques du plan comprennent l’absence d’examen médical, l’option de paiement de prime unique, une source de revenu garantie, l’option de rachat si le preneur d’assurance ou le conjoint ou l’un des enfants du preneur d’assurance est diagnostiqué comme souffrant de l’un des les maladies graves, le remboursement du prix d’achat au décès, l’avantage de taux de rente plus élevés pour le prix d’achat élevé et la disponibilité d’une avance sur police.

Sur approbation du rachat, 95 pour cent du prix d’achat seront versés au titulaire de la police, déduction faite du montant impayé du prêt et des intérêts sur le prêt, le cas échéant.

Les experts disent que la rente est une catégorie de produits importante étant donné l’absence de sécurité sociale en Inde. Il permet à une personne de continuer à percevoir un revenu régulier même après sa retraite. L’allongement de la durée de vie, l’amélioration des établissements de santé et la tendance croissante des familles nucléaires, tous ces facteurs nécessitent une planification de la retraite. Les plans de rente garantissent que l’on continue à vivre une vie confortable même après la retraite.

Srinivasan Parthasarathy, actuaire en chef, HDFC Life, déclare : « Les régimes de rente conviennent aux personnes qui approchent de l’âge de la retraite ou qui ont pris leur retraite. Ces plans peuvent servir de protection contre les volatilités du marché et la baisse des taux d’intérêt. On commence à recevoir des paiements réguliers juste après l’achat du produit, ce qui garantit un revenu stable et régulier avec des taux de rente immobilisés pour le reste de sa vie. HDFC Life Saral pension est un produit simple et facile à comprendre. C’est un instrument utile pour la planification de la retraite et nous espérons que les clients en tireront le meilleur parti.

HDFC Life Saral Pension offre la possibilité de choisir comment on reçoit la rente – on peut choisir de la recevoir mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement. De plus, les experts de l’industrie affirment que l’option vie conjointe fonctionne bien pour ceux qui souhaitent étendre la prestation à leur conjoint.

