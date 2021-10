HDFC Life lance la campagne #ClickKaroInsureKaro

La campagne a été conçue par l’agence de création partenaire Logicserve Digital

HDFC Life a lancé sa nouvelle campagne de sensibilisation des consommateurs, #ClickKaroInsureKaro. La campagne met en évidence la facilité d’achat d’assurance-vie en ligne. Il se compose de six films qui se concentrent sur les différentes étapes de la vie d’un individu et sur des produits HDFC Life spécifiques pertinents pour chaque étape. La campagne a été conçue par l’agence de création partenaire Logicserve Digital.

Selon Vishal Subharwal, responsable du marketing, des affaires numériques et du commerce électronique, HDFC Life, au cours de la dernière année, les consommateurs ont acheté la plupart des produits en ligne. Cependant, l’idée d’acheter une assurance-vie en ligne n’est pas encore devenue populaire, a noté Subharwal.

« Nous nous sommes efforcés de transmettre les avantages de l’achat d’une assurance-vie en ligne. Il existe une vaste gamme de produits d’assurance-vie conçus pour répondre aux besoins de chaque étape de la vie. Ceux-ci peuvent être achetés via la plate-forme numérique de manière pratique. Nous espérons être en mesure de transmettre ce message à travers notre dernière campagne », a ajouté Subharwal.

HDFC Life a lancé une campagne numérique #YeSahiTohLifeInsuranceOnlineKyuNahi plus tôt cette année. La dernière campagne s’est concentrée sur le protagoniste, Manjot Singh, soulignant la facilité d’acheter une assurance-vie en ligne. Le même protagoniste se concentre sur les produits basés sur les étapes de la vie tout en parlant de la facilité d’achat en ligne dans la dernière campagne.

« Après le succès de la campagne d’achat en ligne, nous voulions faire passer le consommateur de l’intérêt à l’intention en approfondissant davantage les plans et les caractéristiques des produits. La dernière fois que les histoires tournaient autour de la phase de verrouillage, cette fois, nous l’avons planifiée autour de la saison des fêtes et de la phase de déverrouillage », a déclaré Manesh Swamy, vice-président, créatif, social, relations publiques et marcom, Logicserve Digital.

