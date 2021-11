HDFC Life lance la campagne #RetireOnYourTerm

La campagne sera déployée sur tous les supports

HDFC Life a lancé sa nouvelle campagne, #RetireOnYourTerm pour souligner l’importance d’une planification financière opportune pour vivre une vie confortable après la retraite. La campagne est basée sur l’idée que la planification de la retraite n’est toujours pas une priorité pour de nombreux Indiens, alors que la durée de vie des Indiens augmente. La campagne vise à combler le fossé entre l’intention de planifier la retraite et l’action concrète. Selon Vishal Subharwal, responsable du marketing, des affaires numériques et du commerce électronique, HDFC Life, les individus se concentrent généralement sur l’avenir de la famille et des enfants lorsqu’il s’agit de planification financière. La planification de la retraite est souvent un domaine négligé et même si les gens sont conscients de son importance, ils ne savent pas quand commencer, a noté Subharwal.

« Grâce à cette campagne, nous visons à inciter les consommateurs à planifier leur liberté financière et celle de leur conjoint après la retraite, en temps opportun. Les individus ont des préoccupations diverses en termes de planification de la retraite – comment s’y prendre, quels sont les produits adaptés, peuvent-ils utiliser l’assurance-vie pour la planification de la retraite ? Ce sont des questions légitimes et nous espérons permettre aux consommateurs d’y trouver des réponses grâce à notre campagne », a-t-il ajouté.

La campagne sera déployée sur des supports tels que la télévision, le numérique et le DTH. Une famille se prépare à ce que le fils parte à la poursuite de ses rêves dans la campagne. En rentrant chez eux après avoir déposé leur fils, ils deviennent contemplatifs et commencent à parler de leurs rêves et des événements qui ont façonné leur réalité. Le film montre à la fin que le couple réalise qu’il est temps pour eux de planifier leur retraite et de prendre leur retraite à leurs conditions.

« La planification de la retraite est souvent perçue comme ennuyeuse ou lourde. Avec cette campagne, nous voulions apporter une nouvelle perspective. Très souvent, en remplissant nos responsabilités et en faisant les bons choix pour notre famille, nous abandonnons nos propres rêves et souhaits. Notre dernier film réitère que la planification de votre retraite pourrait signifier que vous pourriez maintenant revenir en arrière et réaliser ces souhaits. Le film raconte ce message à travers l’objectif d’un couple d’âge moyen qui, après avoir assumé ses responsabilités parentales, est prêt à planifier sa vie en fonction de ses priorités », Rajdeepak Das, PDG et directeur de la création, Asie du Sud, Leo Burnett, mentionné.

Lire aussi : Mridul Gupta rejoint CoinDCX en tant que directeur des opérations

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.