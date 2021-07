HDFC Life souligne l’importance d’une planification financière en temps opportun dans la campagne #KaroPooriTaiyaari

La campagne a été lancée sur les plateformes de médias sociaux de l’entreprise

HDFC Life a lancé une nouvelle campagne #KaroPooriTaiyaari pour encourager les Indiens à planifier et à sécuriser leurs objectifs de vie avec les plans d’épargne et d’assurance de l’entreprise. La campagne communique au public que la vie peut prendre une tournure incertaine à tout moment et que la meilleure façon de prendre ses responsabilités, même dans ces moments-là, est de planifier ses finances en temps opportun et de manière stratégique. La conceptualisation de la campagne a été entreprise par Logicserve Digital.

La campagne met en vedette les acteurs de télévision Manish Raisinghan et Mansi Parekh dans les rôles d’Aditya et Pooja qui, avec leurs deux enfants, nous présentent les différentes options d’épargne et de retour disponibles avec les plans HDFC Life Sanchay à travers des objectifs et des aspirations. De plus, #KaroPooriTaiyaari explique les multiples avantages des plans HDFC Life Sanchay et comment ils peuvent vous permettre d’atteindre la vie à laquelle ils aspirent.

Cette campagne est notre tentative de communiquer l’importance d’une planification financière en temps opportun à notre public et de leur offrir le choix d’options qui peuvent leur permettre de s’acquitter de leurs responsabilités, sans jamais avoir à faire de compromis sur les joies de la vie, Vishal Subharwal, chef – marketing, les affaires numériques et le commerce électronique à HDFC Life, a déclaré. “#KaroPooriTaiyaari fait exactement cela, d’une manière légère et accessible au public”, a-t-il ajouté lors du lancement de la campagne.

Pour Manesh Swamy, vice-président senior – médias créatifs et sociaux, Logicserve Digital, la planification financière des responsabilités est un aspect important de la vie. « La tâche à accomplir était de communiquer cela au public d’une manière simple et pertinente. Avec ces séries de films, nous visons à transmettre qu’une bonne planification financière et une attitude positive peuvent permettre aux individus de faire face aux incertitudes de la vie », a déclaré Swamy.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.