HDFC Life T1 net en baisse de 33%

L’assureur-vie du secteur privé HDFC Life Insurance a annoncé lundi une baisse de 32,97 % en glissement annuel de son bénéfice net autonome à 302,35 crores pour le premier trimestre de cet exercice, contre 451,09 crores de bénéfice net pour la même période de l’exercice précédent, comme il a créé 700 crore de réserve de surmortalité. Au cours du trimestre sous revue, la prime pour les nouvelles affaires de la société s’élevait à 3 767 crores, en hausse de 44% en glissement annuel, tandis que la prime de renouvellement a augmenté de 20% en glissement annuel pour atteindre 3 889 crores de Rs.

Vibha Padalkar, directeur général et PDG, a déclaré : « Dans le contexte de perturbations des activités en raison de blocages localisés et d’une augmentation des cas au cours de la deuxième vague, nous avons enregistré une croissance de 22% et une part de marché de 17,8% dans le secteur privé en termes de particuliers. WRP (prime reçue pondérée). Nous avons enregistré une croissance de 40 % en termes de valeur des affaires nouvelles et nous avons réalisé une marge sur affaires nouvelles de 26,2 % au premier trimestre. » Padalkar a déclaré que la gamme de produits de l’assureur restait équilibrée et que ses activités de rentes avaient connu une forte croissance de 61% au premier trimestre.

Par rapport au premier trimestre de l’exercice 21, la société, une coentreprise entre HDFC Ltd. et Standard Life Aberdeen, a enregistré des recouvrements de renouvellement plus élevés, avec une persistance au 13e mois passant de 87 % à 90 %.

« »Au cours du trimestre écoulé, nous avons assisté à une forte augmentation des sinistres décès, avec un pic de sinistres à la vague 2 à environ 3 à 4 fois les volumes de sinistres maximaux de la première vague. Nous avons payé plus de 70 000 réclamations au premier trimestre. Les réclamations brutes et nettes prévues s’élevaient respectivement à 1 598 crores de roupies et 956 crores de roupies », a déclaré Padalkar, ajoutant que sur la base de son expérience actuelle en matière de réclamations, la société a constitué une réserve supplémentaire de 700 crores de roupies pour répondre aux demandes d’indemnisation qui devraient être reçu.

