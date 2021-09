HDFC Life va acquérir 100 % du capital d’Exide Life Insurance. Voici ce que les clients doivent savoir

Image représentative

Le conseil d’administration de HDFC Life Insurance Company Limited (HDFC Life), Exide Industries Limited (Exide Industries) et Exide Life Insurance Company Limited (Exide Life), lors de leurs réunions respectives tenues aujourd’hui, a approuvé la transaction impliquant la vente d’Exide Life Insurance à la vie HDFC.

HDFC Life acquerra 100% du capital d’Exide Life Insurance auprès d’Exide Industries via l’émission de 8,70,22,222 actions à un prix d’émission de Rs. 685 par action et un paiement en espèces de Rs. 726 crore totalisant Rs. 6 687 crore, selon un communiqué officiel.

Le processus de fusion d’Exide Life avec HDFC Life sera lancé dès la finalisation de l’acquisition. L’ensemble du processus, y compris l’acquisition et la fusion ultérieure, est soumis à l’obtention des approbations réglementaires et autres pertinentes.

Les clients en bénéficieront-ils ?

Les assureurs ont déclaré dans le communiqué que la transaction proposée donnera aux clients l’accès à un bouquet plus large de produits et de points de contact de service.

Les employés et les agents bénéficieront d’une organisation plus grande et plus forte qui réalise les synergies résultant de modèles commerciaux complémentaires construits sur une éthique similaire.

La transaction proposée accélérera la croissance de l’activité d’agence de HDFC Life. Exide Life complète la présence géographique de HDFC Life et a une forte implantation en Inde du Sud, en particulier dans les villes de niveau 2 et 3, offrant un accès à un marché plus large.

En outre, une activité de bonne qualité, principalement traditionnelle et axée sur la protection, augmentera la valeur intrinsèque existante de HDFC Life d’environ 10 %.

La valeur intrinsèque d’Exide Life, au 30 juin 2021, est de Rs. 2 711 crore et a été examiné par Willis Towers Watson Actuarial Advisory LLP. L’échelle de HDFC Life, ses capacités d’innovation numérique et de produits à la pointe du marché et sa stratégie prudente de gestion des risques aideront à optimiser les coûts et, au fil du temps, à réaliser des marges plus élevées pour l’entreprise acquise.

La clôture de la transaction proposée sera notamment soumise à l’approbation des autorités de réglementation compétentes, notamment l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI), la Commission indienne de la concurrence (CCI), le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT), les bourses et l’approbation par les actionnaires de HDFC Life et Exide Industries.

Qui a dit quoi

Commentant la transaction proposée, Deepak S. Parekh, président de HDFC Life, a déclaré : « Il s’agit d’une transaction historique, la première du genre, dans le secteur indien de l’assurance-vie. Cela améliorerait la pénétration de l’assurance et favoriserait notre objectif de fournir une protection financière à une clientèle plus large. »

Vibha Padalkar, MD & CEO, HDFC Life a déclaré : « Nous pensons que cette fusion peut entraîner une création de valeur pour les clients, les employés, les actionnaires et les partenaires de distribution. Cela nous donne l’opportunité de réaliser des synergies résultant de modèles commerciaux complémentaires et de renforcer davantage notre réseau de distribution propriétaire. »

Rajan B Raheja, vice-président d’Exide Industries Limited et président d’Exide Life Insurance Company Limited, a déclaré : « L’objectif d’Exide Industries a toujours été d’améliorer la valeur pour ses parties prenantes. La transaction proposée est une autre mesure prise par Exide pour atteindre l’objectif susmentionné. Ce sera probablement une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes, puisque notre filiale, Exide Life Insurance passe entre les mains de HDFC Life Insurance, qui a un historique établi de création de valeur.

Kshitij Jain, directeur général et PDG d’Exide Life Insurance Company Limited, a déclaré : « Cette transaction témoigne de la réputation qu’Exide Life Insurance s’est bâtie d’être une société bien gérée. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l’équipe vie de HDFC sur la transaction proposée. Faire partie de l’une des compagnies d’assurance-vie les plus respectées d’Inde profitera certainement à nos clients, employés, agents et partenaires.

