HDFC MF lance le fonds indiciel HDFC NIFTY Next 50 – Faut-il investir ?

L’indice NIFTY Next 50 représente 50 sociétés de NIFTY 100 après exclusion des composants de l’indice NIFTY 50.

HDFC Asset Management Company a annoncé le lancement d’une nouvelle offre de fonds – HDFC NIFTY Next 50 Index Fund – pour les investisseurs à la recherche de rendements proportionnels à la performance de l’indice NIFTY Next 50, sous réserve d’erreur de suivi. L’indice NIFTY Next 50 représente 50 sociétés de NIFTY 100 après exclusion des composants de l’indice NIFTY 50.

Selon la société, le fonds indiciel HDFC NIFTY Next 50 vise à offrir une opportunité de bénéficier de la croissance d’un panier de « entreprises NIFTY 50 potentielles de demain » de manière disciplinée. L’Offre Nouveau Fonds (NFO) sera ouverte à la souscription du 22 octobre 2021 au 29 octobre 2021.

Le NFO conviendra aux investisseurs à la recherche d’un moyen simple mais rentable d’investir dans des sociétés du « Next Top 50 » de l’univers coté de NSE. La société affirme que le fonds indiciel HDFC NIFTY Next 50 offrira une exposition au portefeuille diversifié au niveau du secteur/des actions et fournira une exposition à des entreprises uniques et à des entreprises différenciées par rapport à Nifty50.

Krishan Kumar Daga, gestionnaire de fonds principal, HDFC AMC, déclare : « L’indice NIFTY Next 50 a un rapport risque-rendement favorable par rapport à l’indice NIFTY 50. NIFTY Next 50 a surperformé l’indice NIFTY 50 sur une période de 19 ans terminée le 30 septembre 2021. Sur les 75 actions incluses dans l’indice NIFTY 50 entre janvier 2002 et mars 2021, environ 51 actions appartenaient à l’indice NIFTY Next 50. Ainsi, le Fonds offre aux investisseurs l’opportunité d’investir dans un panier d’entreprises NIFTY 50 potentielles de demain.

HDFC NIFTY Next 50 Index Fund est un programme à durée indéterminée reproduisant/suivant l’indice NIFTY Next 50 (TRI). L’indice NIFTY Next 50 est plus diversifié, la pondération des trois principaux secteurs étant fixée à 58 pour cent contre 67 pour cent pour NIFTY 50 et peut ainsi offrir de meilleurs rendements ajustés au risque à long terme. Le Fonds sera géré de manière passive et l’univers d’investissement du Fonds sera les composants de l’indice NIFTY Next 50.

En outre, Navneet Munot, MD et PDG de HDFC AMC, a déclaré : « Le lancement du fonds indiciel HDFC NIFTY Next 50 fait partie de nos efforts pour étendre notre bouquet de produits dans l’espace passif. HDFC AMC a été l’un des plus anciens acteurs des stratégies passives avec une capacité éprouvée.

