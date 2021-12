HDFC Securities prévoit d’ajouter 2 lakhs de clients par mois jusqu’en mars de l’année prochaine

L’ajout de clients de l’entreprise pendant la pandémie était faible en l’absence d’une installation d’ouverture de compte demat en ligne et de l’intégration des seuls clients de la banque mère.

La société de courtage HDFC Securities cherche à ajouter 2 lakhs de clients chaque mois jusqu’en mars de l’année prochaine et à augmenter son chiffre d’affaires de 20 à 25 % au cours des cinq prochaines années.

L’ajout de clients de l’entreprise pendant la pandémie était faible en l’absence d’une installation d’ouverture de compte demat en ligne et de l’intégration des seuls clients de la banque mère.

La branche de courtage du deuxième plus grand prêteur HDFC Bank a ajouté 1,5 lakh de clients depuis qu’elle a commencé à intégrer des clients non-HDFC Bank et a amélioré ses capacités technologiques pour les intégrer en ligne depuis juin, a déclaré le directeur général et directeur général Dhiraj Relli.

En conséquence, il compte désormais 3,7 millions de clients, contre 2,7 millions en mars de cette année et 2,4 millions en mars 2020, a-t-il déclaré.

Les acteurs du nouvel âge qui n’offrent que le courtage à rabais, tels que Zerodha, Upstox et Angel One, entre autres, ont ajouté des millions de nouveaux clients au cours de cette période.

Près de 80 pour cent des nouveaux clients ont moins de 35 ans, et sur le total des nouveaux ajouts, près de 40 pour cent sont des femmes investisseurs, qui n’étaient auparavant constituées que d’environ 25 pour cent. Comme le reste de l’industrie, moins d’un tiers ou environ 1,1 million de ses 3,7 millions sont actifs.

« Par rapport à l’industrie, depuis le début de la pandémie, nous n’avons ajouté que très peu de nouveaux clients car nous n’avions pas de canaux d’ouverture de compte numérique. De plus, il était obligatoire pour un nouveau client d’être un client de HDFC Bank. Mais maintenant, nous avons supprimé cette condition et depuis juin, nous avons commencé à ouvrir un compte numériquement.

« Et les chiffres montrent aussi les résultats. Nous sommes prêts maintenant et sommes sur le point de connaître une croissance exponentielle maintenant, et nous ajouterons 2 lakhs de clients chaque mois jusqu’en mars. Du côté des revenus, nous prévoyons d’augmenter nos revenus de 20 à 25 % par an au cours des cinq prochaines années », a déclaré Relli à PTI.

Il a déclaré que la maison de courtage, qui reste l’une des rares à ne pas offrir de remises de courtage, disposera d’une branche distincte de courtage à remises autonome à partir du début de l’année prochaine.

Du côté des revenus, la société a clôturé le trimestre de septembre avec un chiffre d’affaires de Rs 489,5 crore, contre Rs 344,3 crore il y a un an. Il s’attend à une croissance de 20 à 25% par rapport à ce chiffre d’ici mars, a-t-il déclaré.

HDFC Securities, qui est la seule maison de courtage qui offre jusqu’à 245 jours de bourse de facilité de négociation sur marge par an, ce qui est la plus élevée du secteur, tire plus de 25% de ses revenus des intérêts créditeurs sur ces marges, a ajouté Relli.

Son portefeuille de financement de marge brute est un énorme Rs 5 000 crore et Rs 3 500 crore sont en direct, ce qui en fait la deuxième source de revenus pour la maison de courtage, malgré le fait que seulement environ 10 pour cent de ses clients utilisent cette installation, a déclaré Relli, l’ajout de cela fait également de la maison de courtage le plus grand acteur dans le domaine des opérations sur marge avec une part de marché de 23 à 25 pour cent.

Comme le reste de l’industrie, pour cette maison de courtage également, les produits dérivés constituent le plus gros gâteau de revenus, avec environ 50 %, alors qu’il est de 60 à 75 % pour les courtiers à escompte.

Au crayon dans un rallye tiède du marché compte tenu de la valorisation déjà étirée, Relli ne s’attend qu’à une croissance à un chiffre pour le Sensex (à environ 62 000) et le Nifty (à 18 500-19 000) d’ici décembre prochain. Cela sera soutenu par une forte croissance des entreprises informatiques, pharmaceutiques, de grande consommation et en ligne axées sur le consommateur.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.