HDFC, UltraTech Cement, Dabur, NTPC, Bharat Forge, Hero MotoCorp, Adani Power en bref

SGX Nifty était en hausse au début des échanges avec les contrats à terme Nifty sur la bourse de Singapour négociant 40 points ou 0,25% de plus à 14837,50

Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 étaient susceptibles d’ouvrir dans le vert vendredi, après avoir gagné plus d’un demi pour cent lors de la session précédente. Le Sensex à 30 actions se situe à 48 949 tandis que l’indice Nifty 50 s’établit à 14 725. SGX Nifty était en hausse au début des échanges avec les contrats à terme Nifty sur la bourse de Singapour négociant 40 points ou 0,25 pour cent de plus à 14 837,50, suggérant un début d’écart pour les indices principaux. Selon les chartistes, le marché a formé une formation de continuation haussière sur un graphique journalier. “Nous pourrions voir les niveaux de 14770/14850 (49100/49400) sur le côté plus élevé, cependant, depuis quelques semaines, le marché a du mal à se maintenir à des niveaux plus élevés en raison de la pression du flux de nouvelles du week-end”, a déclaré Shrikant Chouhan, Vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions chez Kotak Securities.

Stocks en bref

HDFC, ciment Ultratech, Dabur: Pas moins de 25 sociétés cotées sur l’ESB, notamment la Housing Development Finance Corporation, Dabur India, Kansai Nerolac Paints, Cholamandalam Investment, Navin Fluorine, EIH et Godrej Agrovet, annonceront leurs résultats du trimestre de janvier à mars le 7 mai.

NTPC: NTPC a déclaré que sa filiale nouvellement formée NTPC Renewable Energy a signé un accord d’achat d’électricité avec le service public d’électricité Gujarat Urja Vikas Nigam (GUVNL) pour vendre l’électricité de son prochain projet solaire de 150 mégawatts (MW) dans l’État à Rs 2,20. /unité.

Forge de Bharat: Bharat Forge a annoncé l’acquisition de 100% du capital de Nouveau Power & Infrastructure, une société du groupe détenue à 100% par les promoteurs de BFL. Cela fait partie du plan de résolution approuvé par le banc d’Ahmedabad du National Company Law Tribunal (NCLT) pour l’acquisition de Sanghvi Forgings & Engineering en vertu du Code de l’insolvabilité et de la faillite, 2016.

Hero MotoCorp: Hero MotoCorp a signalé une augmentation de 44% du bénéfice net consolidé à Rs 885,28 crore pour le quatrième trimestre clos le 31 mars. .

Transmission Adani: Adani Transmission a déclaré que son bénéfice net consolidé avait quadruplé pour atteindre 256,55 crores de roupies au cours du trimestre de mars. La société avait enregistré un bénéfice net de Rs 58,97 crore au cours de la période de l’année précédente.

Puissance Adani: Adani Power a rapporté un bénéfice consolidé de Rs 13,13 crore au trimestre janvier-mars de l’exercice 21 contre une perte de Rs 1 312,86 crore au trimestre correspondant de l’année précédente. Les revenus ont augmenté à Rs 6 373,6 crore de Rs 6 172,43 crore sur une base d’année en année.

