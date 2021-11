HDH Magic fonctionne à nouveau pour Martha et les Vandellas

Marthe et les VandellaL’année de percée dorée de 1963 s’est encore améliorée le 30 novembre. Ils avaient enregistré un premier tube ce printemps-là avec le single R&B Top 10 « Venez récupérer ces souvenirs. » Puis ils avaient augmenté le tempo avec le suivi indélébile « Heat Wave », un R&B n°1 qui s’est également classé n°4 sur la liste pop. Après cela, la magie Holland-Dozier-Holland a recommencé à fonctionner avec leur troisième smash consécutif, « Sables mouvants. »

La chanson HDH, produite par Brian Holland et Lamont Dozier, présentait des similitudes distinctes avec « Heat Wave », mais l’ambiance contagieuse de ces premières parties de Martha Reeves et du groupe était telle que leur nouveau public d’acheteurs de disques l’a quand même lapé. Avec Reeves déclarant « Ce n’est pas prudent de t’aimer de cette façon, mais de tes bras, je ne peux pas rester », le morceau comprenait les choeurs des Vandellas et des Andantes. Il est sorti sur le label Gordy de Motown début novembre.

Puis vint l’exemple du souci du détail sans faille du patron du label Berry Gordy, puisque ce premier pressage fut retiré au profit d’un mix plus pointu qui le remplaça en magasin quelques jours plus tard. Les incontournables de la session Funk Brothers, le bassiste James Jamerson, le batteur Benny Benjamin, le guitariste Robert White et le percussionniste/joueur de vibrations Jack Ashford, ont fourni l’épine dorsale d’un autre excellent entraînement gospel-soul par un groupe qui devenait rapidement l’une des propriétés les plus en vogue de la Motown.

« Quicksand » a montré son potentiel de croisement en entrant d’abord dans le Hot 100, le 23 novembre. La semaine suivante a été celle-là même où Billboard a cessé de publier pour la première fois son palmarès R&B, pour une période d’environ 14 mois. Mais le single est entré dans la liste des « 50 meilleurs emplacements R&B », par le magazine spécialisé Cashbox. Il est passé au n ° 7 dans cette enquête, tout en passant au n ° 8 sur le compte à rebours pop.

