HDMI 2.1 : ce que la nouvelle norme de câble signifie pour votre téléviseur

Qu’est-ce que HDMI 2.1 ? C’est le nom d’une nouvelle norme pour HDMI. Auparavant, seule une poignée d’écrans avaient HDMI 2.1, mais il est arrivé en force avec la plupart des nouveaux téléviseurs 2021 que vous pouvez acheter maintenant.

Il est sûr de dire que HDMI 2.1 change la donne. C’est parce qu’il permet à plus d’informations de passer des consoles de jeux, des récepteurs AV et d’autres appareils que jamais auparavant. A quoi cela ressemble-t-il? Cela signifie une mise à niveau de la résolution potentielle et du taux de rafraîchissement, de sorte que vous obtenez des images plus détaillées et des jeux plus beaux.

C’est une affaire énorme pour toutes sortes de divertissement, y compris les films et les émissions de télévision, mais vous remarquerez la plus grande différence dans les jeux maintenant que les consoles PS5 et Xbox Series X de nouvelle génération sont largement disponibles.

Ces dernières et meilleures consoles ont besoin d’une connexion HMDI 2.1 pour prendre en charge des fréquences d’images jusqu’à 120 images par seconde (ips), ce qui est bien supérieur aux fréquences d’images habituelles de 60 ips et 30 ips vues sur le matériel de génération actuelle. Il est donc logique que les fabricants de téléviseurs se démènent pour fabriquer des téléviseurs adaptés à l’avenir du jeu.

À l’époque où l’interface multimédia haute définition (ou HDMI) est arrivée pour la première fois sur la scène, elle a également secoué l’industrie audiovisuelle. Tout le monde s’est réjoui de ne plus avoir à utiliser de connecteurs SCART encombrants ou ces câbles vidéo composantes déroutants. Au lieu de cela, HDMI offrait une vidéo haute définition avec un connecteur un peu plus gros qu’une prise USB standard.

Au fil des ans, la norme HDMI a été continuellement améliorée, avec des fonctionnalités supplémentaires ajoutées au fur et à mesure que les besoins des téléviseurs ont changé. HDMI 2.1 est la prochaine étape de ce processus.

La fonctionnalité principale ici est la prise en charge du contenu 8K à 60 images par seconde, mais il existe également un certain nombre de fonctionnalités mineures qui s’ajoutent à une norme beaucoup plus performante, telles que la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR), du HDR dynamique et de la commutation rapide de média, qui devrait permettre de changer plus rapidement que jamais entre les appareils connectés à votre téléviseur.

Voici un aperçu de tout ce qui est arrivé avec la nouvelle norme.

Résolution et taux de rafraîchissement HDMI 2.1

HDMI 2.1 « pose le tuyau » pour les industries de la télévision et de la réalité virtuelle

Les nouveaux câbles HDMI 2.1 permettent des taux de rafraîchissement plus rapides. Cela inclut la vidéo en résolution 8K à 60 images par seconde et 4K à 120 images par seconde – et c’est cette deuxième fonctionnalité qui est un véritable argument de vente pour les joueurs et les geeks du home cinéma qui veulent que le contenu soit aussi beau que possible.

“Nous avons considérablement augmenté les résolutions et les fréquences d’images”, a déclaré à TechRadar Jeff Park, directeur du marketing chez HDMI Licensing, ajoutant que “NHK [Japan’s national public broadcaster] va pousser 8K120 en tant que flux de diffusion réel, et de nombreux fabricants d’électronique grand public veulent atteindre cet objectif, nous mettons donc en place le tuyau pour donner de la flexibilité à l’industrie. C’est des trucs pratiques.”

Bien qu’il s’agisse de garder HDMI à la pointe de la technologie, HDMI 2.1 peut en fait aller encore plus loin, prenant en charge des résolutions aussi élevées que 10K à 120 Hz – bien que ce type de capacité soit loin d’être pris en charge sur les ensembles commerciaux.

HDMI 2.1 : un sauveur pour le gaming ?

(Crédit image : Shutterstock/Miguel Lagoa)

HDMI 2.1 pourrait avoir le plus grand impact sur le monde du jeu. Surtout si vous avez une console de jeux de nouvelle génération, comme la PS5 ou la Xbox Series X. Ces deux nouvelles consoles ont besoin d’un téléviseur prenant en charge HDMI 2.1 pour fonctionner correctement.

Pourquoi ça? HDMI 2.1 couvre un certain nombre de technologies, y compris la capacité de jeux 4K à 120 Hz ou les jeux 8K à 60 Hz – qui sont toutes deux visuellement impressionnantes si vous disposez du matériel et des câbles pour les prendre en charge.

Le jeu 8K est encore un moment, mais HDMI 2.1 signifie que vous n’aurez bientôt plus à choisir entre une résolution 4K et des taux de rafraîchissement élevés, pouvant expérimenter les deux ensemble.

HDMI 2.1 a également activé le VRR (taux de rafraîchissement variable), qui aide à garder les jeux fluides en augmentant le taux de rafraîchissement à la volée pour mieux s’adapter à ce qui se passe à l’écran. Cela signifie moins de décalage d’image, de bégaiement et de déchirure d’image similaire à l’effet obtenu par FreeSync et G-Sync.

C’est une excellente nouvelle pour les joueurs, car HDMI 2.1 permet à un processeur graphique 3D de restituer et d’afficher des images en temps réel, ce qui se traduira par un gameplay plus fluide et plus de détails.

HDMI 2.1 : qu’est-ce que l’eARC ?

Il ne s’agit pas non plus de téléviseurs; les barres de son, les amplificateurs AV et autres équipements audio bénéficient également du HDMI 2.1, bien que cela implique de mettre à niveau tout votre équipement.

Au cours des dernières générations, les câbles HDMI ont eu un canal de retour audio (ARC), ce qui signifie que l’audio peut être envoyé dans les deux sens entre un téléviseur et un équipement audio. Cela permet essentiellement à un écran d’envoyer son propre audio – peut-être à partir d’une application Netflix intégrée – à une barre de son ou à un système de son surround, en contournant ses propres haut-parleurs.

Les amplificateurs AV et autres équipements audio bénéficieront également de l’HDMI 2.1, bien que cela implique de mettre à niveau tout votre équipement.

Enhanced Audio Return Channel (eARC) n’est rien de plus qu’une simple mise à jour pour suivre le rythme des changements de codecs audio, en particulier pour inclure les nouveaux codecs audio basés sur des objets, Dolby Atmos et DTS:X.

« eARC augmente considérablement la bande passante », explique Park. « Auparavant, vous étiez limité au PCM à deux canaux ou à l’audio Dolby Digital ou DTS hérité, mais avec eARC, ce canal inversé peut désormais prendre en charge un son à bande passante beaucoup plus élevée, y compris Dolby True HD, DTS HD, Dolby Atmos, DTS:X et autres sons basés sur des objets à des bandes passantes beaucoup plus élevées.”

HDMI 2.1 : qu’est-ce qu’un câble 48G ?

Les câbles HDMI 2.1 entrants supporteront 48 Gbit/s (Crédit image : Shutterstock)

Il s’agit de définir une nouvelle spécification de la vitesse d’un câble HDMI, avec des câbles dits 48G (pour l’instant juste un titre fonctionnel) offrant une bande passante de 48Gbps pour l’envoi de vidéo 8K non compressée, avec HDR, sur un câble HDMI 2.1.

Alors pourquoi avons-nous besoin d’un câble classé 48G ? « Parce que nous transportons tellement de données maintenant, nous sommes passés de 18 Gbit/s en HDMI 2.0 à 48 Gbit/s en HDMI 2.1 », déclare Park. “Aujourd’hui, nous avons des câbles HDMI “à vitesse standard” et “haute vitesse”, et le 48G sera lié à cela.”

Idem aux tests de conformité que chaque câble HDMI 2.1 devra passer pour être labellisé comme tel. Rétrocompatible avec les versions antérieures de la spécification HDMI et pouvant être utilisé avec les appareils HDMI existants.

Les câbles HDMI 2.0 sont tous vraiment les mêmes, malgré ce que certains fabricants essaieront de vous dire avec leur marque – mais un câble HDMI 2.1 avec 48 Gbps sera nécessaire pour profiter des capacités de la technologie, et vous aurez besoin d’un port HDMI 2.1 compatible sur n’importe quel matériel de connexion (téléviseurs, barres de son) également.

TV HDMI 2.1 : quels écrans existe-t-il ?

(Crédit image : Sony)

2021 est l’année où HDMI 2.1 est devenu grand public. La norme n’a reçu une prise en charge au coup par coup que l’année dernière sur une poignée d’ensembles haut de gamme, souvent avec un seul port HDMI 2.1 avec deux ou trois ports HDMI 2.0 à côté.

C’est toujours le cas avec certains fabricants (le Sony A90J OLED propose un mélange d’entrées 2.1 et 2.0), tandis que d’autres optent pour des ports HDMI 2.1 sur leurs gammes de téléviseurs haut de gamme. LG et Samsung font tous deux partie de ce dernier camp, et vous pouvez vous attendre à jusqu’à quatre ports HDMI 2.1 sur certains ensembles.

Sony a été étonnamment lent à intégrer la norme, étant donné qu’elle était également derrière les consoles PS5, n’apportant HDMI 2.1 à deux téléviseurs Sony que l’année dernière – via une mise à jour du firmware en direct. Mais maintenant, il existe des options solides de Sony si vous recherchez des ports HDMI 2.1, comme le Sony X90J, un téléviseur 120 Hz natif avec deux ports HDMI 2.1 complets pour la Xbox Series X et la PS5.

LG a été l’un des premiers à adopter, avec le LG CX OLED doté de quatre ports HDMI 2.1, bien qu’avec un passthrough 10 bits 4K/120 Hz plutôt que le 12 bits complet. Cela ne devrait pas vraiment affecter votre image à l’écran, étant donné que le CX n’a ​​de toute façon qu’un panneau 10 bits.

Bien que le meilleur téléviseur LG qui devrait sortir en 2021 – et l’un des meilleurs dans l’ensemble aussi – soit le téléviseur LG C1 OLED, avec quatre ports HDMI 2.1 qui prennent en charge 4K à 144 Hz, plus vous avez trois USB, RF tuner, Wi-Fi, Bluetooth et sortie audio numérique optique. Enfin, l’un des ports HDMI prend en charge eARC/ARC, ce qui est idéal pour les personnes possédant un AVR ou une barre de son qui n’aiment pas utiliser plus d’une télécommande. Il existe d’autres téléviseurs LG qui prennent également en charge le HDMI 12 bits complet, comme le ZX OLED.

En ce qui concerne Samsung, vous trouverez HMDI 2.1 dans une poignée d’ensembles de 2019 aux plus récents de la marque. Cela inclut les téléviseurs Samsung QN85A et Samsung QN90A Neo QLED, tous deux sortis en 2021.

Jamie Carter a initialement contribué à cet article.