HDMI 2.1a annoncé, rendant encore un autre « standard » plus salissant

Comme si les choses n’étaient pas déjà assez compliquées avec les différentes incompatibilités impliquées dans la supposée norme USB-C, HDMI est sur le point de se compliquer aussi…

Fond

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) est une norme pour la transmission de signaux vidéo d’un appareil à un autre. C’est un protocole très flexible qui peut gérer les données vidéo brutes, ainsi que les données numériques compressées et non compressées. Il est également rétrocompatible avec la norme DVI qui l’a précédé.

HDMI 1.0 remonte à 2002, et les versions suivantes se sont concentrées sur l’augmentation de la bande passante pour faire face aux téléviseurs, moniteurs et projecteurs à plus haute résolution. La version 1.4 offrait la prise en charge des écrans 4K, tandis que la version 2.0 augmente la capacité vidéo 4K à 60 Hz avec une profondeur de couleur de 24 bits. La dernière version actuelle, HDMI 2.1, a ajouté la prise en charge des vidéos 4K et 8K à 120 Hz.

Entrez HDMI 2.1a

The Verge rapporte que HDMI 2.1a est maintenant introduit – et cela va créer encore plus de confusion.

Commençons par le bon : HDMI 2.1a est une révision à venir de la pile HDMI 2.1 et ajoute une nouvelle fonctionnalité majeure, le Source-Based Tone Mapping, ou SBTM. SBTM est une nouvelle fonctionnalité HDR qui décharge une partie du mappage de tonalité HDR vers la source de contenu (comme votre ordinateur ou votre décodeur) en même temps que le mappage de tonalité effectué par votre téléviseur ou votre moniteur. SBTM n’est pas une nouvelle norme HDR – il n’est pas là pour remplacer HDR10 ou Dolby Vision. Au lieu de cela, il est destiné à aider les configurations HDR existantes à mieux fonctionner en permettant à la source de contenu de mieux optimiser le contenu qu’elle transmet à l’écran ou en supprimant le besoin de demander à l’utilisateur de calibrer manuellement ses écrans pour HDR en demandant à l’appareil source de configurer le contenu pour le spécifique. affichage.

Et un tout nouveau bordel

HDMI 2.1 est déjà un gâchis – et c’est parce que vous n’avez aucune idée de ce que vous obtenez lorsque vous achetez un appareil ou un câble qui prétend le prendre en charge. En théorie, la version 2.1 signifie que vous bénéficiez de la prise en charge de la résolution 10K et des taux de rafraîchissement variables, mais en pratique, ce n’est peut-être pas le cas. C’est parce que, comme USB-C, une seule étiquette est utilisée pour tout appareil prenant en charge l’une des capacités de HDMI 2.x.

Selon l’administrateur des licences HDMI, maintenant que HDMI 2.1 existe, il n’y a plus de norme HDMI 2.0 : tous les nouveaux ports HDMI 2.0 devraient être regroupés dans la marque HDMI 2.1, bien qu’ils n’utilisent aucune des nouvelles fonctionnalités incluses dans le « nouveau » 2.1. la norme.

Il en sera de même pour HDMI 2.1a.

HDMI 2.1a fonctionnera de la même manière : une fois la norme publiée, selon les règles de l’administrateur de licence HDMI, tous les nouveaux ports seront, en théorie, étiquetés HDMI 2.1a – mais ils n’auront pas à offrir le nouveau SBTM ou même toutes les fonctionnalités HDMI 2.1. L’argument du HDMI Forum est que c’est toujours ainsi que ses normes ont fonctionné, et que les fonctionnalités optionnelles permettent aux fabricants d’avoir une flexibilité dans les fonctionnalités qu’ils offrent (un ensemble d’entrée de gamme, par exemple, n’a probablement pas besoin de ports prenant en charge le VRR 8K 120 Hz jeu). Et le groupe affirme que les entreprises sont tenues de répertorier les fonctionnalités prises en charge par leur matériel afin que les clients sachent clairement de quoi leur matériel est capable, au-delà du nombre attendu.

Ce qui est bien.

Le MacBook Pro 2021 a obtenu un port HDMI dans le cadre de la refonte, mais est limité à HDMI 2.0. C’est également le cas du Mac mini (à partir de 2018) et du Mac Pro 2019. Les anciens Mac avec ports HDMI offrent HDMI 1.4.

