HDMI vs DisplayPort : quel est le meilleur ?

La bataille HDMI vs DisplayPort fait toujours rage, malgré le fait que la plupart des cartes graphiques offrent aujourd’hui les deux en option. De nos jours, les cartes AMD Radeon haut de gamme comme les RX 6800 et RX 6700 XT et les offres économiques comme la RX 5500 XT et la Nvidia GeForce GTX 1660 Super sont livrées avec à la fois un port HDMI et un DisplayPort.

Ces deux standards tout numérique ne sont pas non plus en concurrence directe. Loin de ça, en fait. Leurs spécifications et capacités de base sont similaires, et elles sont à peu près équivalentes en termes de qualité vidéo et audio, offrant une connexion entièrement numérique à haut débit pour la vidéo et l’audio avec une protection contre la copie et des images 3D. À bien des égards, ils se «complément» les uns les autres. C’est du moins la ligne semi-officielle.

Ainsi, la question de HDMI contre DisplayPort n’est pas exactement une guerre de format où un seul restera debout, car les deux formats sont là pour rester. Cependant, avec deux normes disponibles, il y aura forcément une sorte de concurrence. Bien que les deux ports fassent le même travail et soient tout aussi excellents dans ce travail, ils le font de différentes manières qui reflètent leurs origines. Et, au niveau du budget, certains appareils ne portent que l’un ou l’autre.

Et nous sommes ici pour comparer les deux, en parlant de leurs forces individuelles et des raisons pour lesquelles les fabricants de cartes ont finalement intégré les deux à leurs GPU. Dans cette pièce HDMI vs DisplayPort, plongeons-nous dans ce qui rend chaque norme excellente et vous aidons à déterminer laquelle vous servira le mieux.

HDMI expliqué

L’interface multimédia haute définition est apparue pour la première fois en 2003 et a été conçue comme un remplacement numérique pour la multitude de formats analogiques utilisés dans les normes AV grand public (RF, SCART, Composite, S-VHS, RVB, etc.), dans un seul câble compact.

HDMI vient du monde des téléviseurs, des lecteurs DVD et de l’électronique grand public. Il prend comme point de départ les signaux S-VHS et composites. DisplayPort est issu des ordinateurs et utilise une méthode de transmission de données plus sophistiquée et plus flexible.

Il peut transporter n’importe quel signal TV non compressé avec des couleurs 48 bits et jusqu’à huit canaux audio ainsi que des connexions de contrôle pour les rares cas où un élément du kit peut en contrôler un autre.

La norme a été élaborée par un consortium de grands noms, dont Panasonic, Sony, Philips et Toshiba. La spécification a maintenant atteint la version 2.1.

Le gros gain dans les versions ultérieures est la vitesse d’horloge maximale, qui régit la bande passante. La spécification d’origine prévoyait un maximum de 165 MHz, ce qui est juste suffisant pour gérer 1080p.

La version 2.1, la version actuelle, offre une bande passante améliorée de 48 Gbit/s et peut prendre en charge des résolutions allant jusqu’à 10K à 120 ips, assez pour une configuration home cinéma moderne très costaud.

Il existe des types à liaison simple ou à liaison double (respectivement le type A à 19 broches et le type B à 29 broches), le type B équivaut au DVI à liaison double, bien que nous n’en ayons pas encore vu.

HDMI 2.1 a été lancé en novembre 2017 et ajoute le HDR scène par scène, moins de décalage d’image pour les jeux, des résolutions 8K et un son spatial.

Un câble HDMI 2.1 avec 48 Gbit/s sera nécessaire pour profiter des capacités de la technologie, et vous aurez également besoin d’un port HDMI 2.1 compatible sur tout matériel de connexion.

Il n’y a pas de norme pour la longueur maximale du câble, c’est essentiellement au câblo-opérateur de le faire fonctionner correctement. Le signal diminue, donc plus le câble est long, plus le fil est épais et donc meilleure est la qualité requise.

HDMI : Le connecteur HDMI standard de type A à 19 broches, capable de 10,4 Go/s dans sa dernière itération

Avantages HDMI

HDMI inclut CEC : Consumer Electronics Control. L’idée est qu’un élément du kit AV peut transmettre des instructions à un autre, comme allumer, changer de chaîne, etc. Sympa quand ça marche, ce qui n’est pas aussi souvent qu’on pourrait le souhaiter. Pas de grosse perte sur un PC.

HDMI prend en charge nativement BT.2020 avec 10, 12 et 16 bits par composante de couleur, eARC amélioré pour les formats audio basés sur des objets tels que Dolby Atmos et DTS:X, et dynamique scène par scène et image par image HDR.

Si vous avez un nouveau téléviseur, il aura un port HDMI, ce qui rendra enfin la connexion à un PC vraiment facile. C’est le gros bonus, les jeux viennent à vous avec une superficie d’écran réelle.

Le kit HDMI est actuellement très abordable, notamment pour les moniteurs compatibles.

DisplayPort expliqué

Trois ans après que HDMI ait fait son entrée dans les foyers, DisplayPort a été lancé dans le monde. La norme a été élaborée par VESA et a été conçue principalement pour aller entre la carte graphique et le moniteur.

Fait important, il se trouve également qu’il est libre de droits (par opposition aux redevances de quatre cents par appareil facturées aux appareils HDMI). DisplayPort a été adopté après que la norme United Display Interface (UDI), principalement développée par Intel en remplacement du DVI, ait été mise en conserve.

Contrairement au HDMI susmentionné, DisplayPort est une norme complètement nouvelle. Cela signifie qu’il n’est pas possible de produire un convertisseur de connexion facile de la même manière que pour le HDMI.

Cela dit, il existe un port DP++ spécial, qui offre des connexions multimodes (y compris les signaux HDMI et DVI à liaison unique) et peut être utilisé avec un câble convertisseur approprié. Cependant, tout cela est un peu flou et nécessite un port physique non standard.

DisplayPort utilise un système de transmission par paquets, permettant une utilisation flexible des bandes passantes. Il est disponible en versions à un, deux et quatre liens avec des capacités de données croissantes.

La version originale pouvait transférer un maximum de 8,64 Go/s, tandis que la spécification 1.4 (qui existe depuis mars 2016) a une bande passante totale maximale de 32,4 Gbps et un débit de données total maximum de 25,92 Gbps.

DisplayPort spécifie une longueur de câble maximale de trois mètres pour le cuivre et de quinze mètres ou plus pour la fibre optique. Si vous voulez vraiment mettre de l’espace entre le boîtier et le moniteur, c’est clairement l’interface d’affichage de choix.

DisplayPort a été conçu dès le départ avec une connexion directe carte graphique/moniteur à l’esprit, y compris interne. Il peut exécuter un moniteur directement à partir du signal DisplayPort, sans aucun circuit de signalisation différentielle basse tension (LVDS) requis sur le panneau.

PORT D’AFFICHAGE : La prise DisplayPort pleine grandeur à 20 broches, destinée à être la connexion de choix pour les moniteurs à distance

Avantages DisplayPort

DisplayPort est libre de droits. HDMI ne coûte actuellement que quatre cents le pop, attention. DisplayPort a également moins de règles de mise en œuvre et n’est pas très réglementé, de sorte que les fabricants peuvent s’amuser davantage avec.

Techniquement plus abouti, flexible et capable de transporter bien plus que de la vidéo et de l’audio. Il prend également en charge plusieurs moniteurs sur un seul câble, vous pouvez donc en connecter deux ou plus ensemble.

DisplayPort propose également un câble en cuivre de trois mètres en pleine résolution, il a également été conçu pour la fibre optique, permettant des câbles beaucoup plus longs. HDMI n’a pas de longueur de câble maximale et le signal peut se dégrader.

Il peut exécuter des moniteurs d’entraînement direct. C’est le plus important en interne dans les ordinateurs portables, mais nous devrions voir des moniteurs DD externes, qui peuvent être plus fins, et on l’espère, moins chers.

Il y a un canal auxiliaire bidirectionnel, qui peut être utilisé pour l’entrée d’un microphone ou d’un périphérique USB.