HDR10, Dolby Vision, HDR10+ et plus

De nombreux nouveaux téléviseurs, téléphones, tablettes et autres appareils à écran prennent en charge le HDR. Présentés comme un moyen d’obtenir des couleurs plus vives et une meilleure image, les formats HDR deviennent un aspect de plus en plus important de l’achat de tout nouveau téléviseur. Mais qu’est-ce que le HDR exactement ? Et quelle est la différence entre les formats HDR ?

Du HDR 10 au Dolby Vision, voici tout ce que vous devez savoir sur le HDR.

Que signifie HDR ?

HDR signifie « High Dynamic Range ». Le terme fait essentiellement référence à une technologie qui permet aux écrans d’afficher une plage plus dynamique que dans “SDR” ou “Standard Dynamic Range”. Mais qu’est-ce que la plage dynamique ? C’est essentiellement la différence entre les noirs les plus noirs et les blancs les plus blancs qu’un écran est capable de produire.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Il y a de bonnes raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être plus de plage dynamique dans une image. Une plage dynamique plus élevée vous aide essentiellement à voir de meilleurs détails dans des images plus lumineuses, ce qui les rend plus réalistes. Les images non HDR peuvent sembler sourdes et plates par rapport à la vie réelle, tandis que la vidéo HDR se rapproche de la luminosité et des couleurs du monde réel.

Bien sûr, tout comme le HDR est né des avancées technologiques, des formats HDR plus récents et de meilleure qualité sont susceptibles de voir le jour à mesure que les téléviseurs et les écrans deviennent plus performants. Au fil du temps, les écrans sont devenus de plus en plus lumineux, permettant des images plus réalistes. L’idée n’est pas seulement que vous vouliez une luminosité infinie – après tout, à un certain moment, cela vous ferait mal aux yeux. Au lieu de cela, des écrans plus lumineux peuvent afficher plus de détails dans les sections lumineuses d’une image. Il en va de même pour les sections sombres d’une image : plus une image peut devenir sombre, plus vous obtiendrez de détails dans les ombres et autres images sombres. Cependant, nous n’obtiendrons probablement pas beaucoup plus sombre que les écrans OLED et Micro-LED, qui peuvent afficher du vrai noir en désactivant des sections de l’écran.

Mis à part la luminosité, les formats HDR peuvent également afficher plus de couleurs, ce qui permet également d’obtenir une image plus détaillée qui ressemble davantage à la vraie vie.

Qu’est-ce que HDR10 ?

Il existe un certain nombre de types différents de HDR que vous trouverez sur les écrans de nos jours. Les plus populaires incluent HDR10, HDR10+, Dolby Vision et HLG. Le plus courant d’entre eux est le HDR10.

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles le HDR10 est si populaire. Pour commencer, il s’agit d’un standard ouvert utilisé par une vaste gamme de services de streaming, notamment Netflix, Disney+, Apple TV+, etc.

HDR10 prend en charge la profondeur de couleur 10 bits, ce qui signifie qu’il peut prendre en charge beaucoup plus de couleurs que les images SDR 8 bits. En fait, alors que les images 8 bits peuvent prendre en charge près de 17 millions de couleurs, les images 10 bits peuvent prendre en charge plus d’un milliard de couleurs. Certains téléviseurs prennent en charge une profondeur de couleur de 12 bits, ce qui signifie qu’ils peuvent afficher 68 milliards de couleurs.

HDR10 est conçu pour produire 1 000 nits de luminosité, ce qui explique en partie pourquoi la norme vieillit un peu. De nos jours, la plupart des téléviseurs haut de gamme peuvent produire bien plus de 1 000 nits de luminosité.

HDR10 utilise quelque chose appelé « métadonnées statiques ». Cela signifie essentiellement qu’un ensemble de métadonnées est envoyé à votre écran au début d’une scène. L’avantage de cela est qu’il prend moins de bande passante qu’un format comme Dolby Vision, qui peut envoyer des métadonnées image par image.

Qu’est-ce que le HDR 10+ ?

Dolby Vision est peut-être meilleur que HDR10, mais comme il s’agit d’une norme de propriété, il coûte des frais de licence aux fabricants. Cela a conduit à la montée en puissance du HDR10+.

HDR10+ n’atteint pas tout à fait les ambitions techniques de Dolby Vision, mais il s’étend sur HDR10. Il conserve la prise en charge des couleurs 10 bits mais augmente la luminosité maximale à 4 000 nits.

De nombreux fabricants de téléviseurs fabriquent des téléviseurs compatibles HDR10+, mais le contenu et les autres appareils sont un peu rares. L’objectif est qu’il devienne plus populaire au fil du temps et qu’il rivalise davantage avec Dolby Vision.

Qu’est-ce que Dolby Vision ?

Source de l’image : Dolby Labs

Dolby Vision est un format développé par Dolby Labs. Bien sûr, étant donné qu’il s’agit d’un format propriétaire, Dolby Labs le concède également sous licence. En d’autres termes, ce n’est pas une norme ouverte comme HDR10, et à cause de cela, tous les téléviseurs ne prennent pas en charge Dolby Vision. Cependant, de plus en plus de contenus le prennent en charge, y compris sur des services comme Netflix, Apple TV+, Disney+, etc.

Dolby Vision offre un certain nombre d’avantages évidents par rapport aux autres formats HDR. À savoir, la norme prend en charge la couleur 12 bits et une luminosité maximale théorique de 10 000 nits. Il n’y a pas vraiment de contenu qui puisse réellement atteindre ces limites de couleur ou de luminosité, ce qui signifie que Dolby Vision est beaucoup plus évolutif que les autres normes HDR. À terme, la technologie dépassera probablement Dolby Vision, mais cela peut prendre un certain temps avant que cela ne se produise.

Contrairement au HDR10, Dolby Vision utilise des « métadonnées dynamiques ». Cela signifie que chaque image d’une vidéo peut être modifiée. L’inconvénient est qu’il utilise beaucoup plus de bande passante, mais il finit par être bien meilleur que le contenu HDR10.

Qu’est-ce que HLG ?

HLG, ou Hybrid Log-Gamma, est un peu différent des autres normes HDR. Pour commencer, il a été développé spécifiquement pour les signaux de diffusion, par la BBC et NHK, un diffuseur japonais. Contrairement aux autres formats HDR, HLG n’utilise pas de métadonnées pour indiquer à un téléviseur comment afficher une image. Au lieu de cela, HLG prend un signal SDR et ajoute une couche d’informations HDR par-dessus. Cela signifie que les téléviseurs qui ne prennent pas en charge HLG afficheront simplement l’image en SDR standard. De plus, les téléviseurs qui le prennent en charge obtiendront des informations supplémentaires sur l’affichage d’une image plus lumineuse et plus dynamique.

Il y a quelques inconvénients à cette approche. HLG peut rendre les images plus lumineuses et plus vibrantes, mais il ne peut pas faire grand-chose pour les niveaux de noir d’une image – vous n’obtiendrez donc pas vraiment de meilleurs détails dans les ombres et les scènes de nuit.

HLG en est encore à ses balbutiements et, par conséquent, il n’y a pas beaucoup de contenu HLG. Nous devrons attendre et voir si cela change avec le temps.

Le HDR est-il uniquement pour la 4K ?

Non. En fait, les deux ne sont pas vraiment liés. 4K fait référence à la résolution d’un téléviseur, tandis que HDR fait référence à la gamme de couleurs proposée par l’écran. La plupart des téléviseurs 4K prennent en charge une sorte de HDR, mais certains téléviseurs 1 080p prennent également en charge le HDR.

Comment regarder HDR

Si vous souhaitez profiter du contenu HDR, vous aurez besoin de quelques éléments. Pour commencer, vous aurez besoin d’un téléviseur prenant en charge un format HDR – et ils ne sont pas compatibles. Cela signifie que vous n’obtiendrez pas les avantages de Dolby Vision sur un téléviseur qui ne prend en charge que HDR10+. Vous devrez également trouver du contenu disponible dans ce format. Il y a beaucoup de contenu dans Dolby Vision et HDR10+ ces jours-ci, mais pas tout. La plupart des services de streaming identifient les formats dans lesquels vous pouvez regarder.

Si vous utilisez un appareil de diffusion en continu, comme une Apple TV ou un Roku, cet appareil devra également prendre en charge le format.