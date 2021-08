Hé, fans de Netflix, vous feriez mieux de regarder votre 007 pendant que vous le pouvez

Y a-t-il un endroit où je peux regarder les autres films de Daniel Craig Bond ?

Si vous avez fait le plein de Casino Royale et/ou de Quantum of Solace, vous serez heureux d’apprendre qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, Skyfall de 2012 et Spectre de 2015 ne vont nulle part. Comme c’est le cas depuis un certain temps maintenant, Spectre est disponible en streaming avec un abonnement au câble, via la plate-forme FXNow. Pendant ce temps, Skyfall a récemment refait surface dans le monde du streaming, non seulement dans la bibliothèque de Hulu, mais également dans le cadre des récentes acquisitions de Paramount +. Ce qui en fait une séquence intéressante, car cet événement pourrait être le plus grand indice de la direction que pourraient prendre les films de James Bond.