Hé Google, si Apple et Samsung peuvent garder les petits téléphones en vie, pourquoi pas vous ?

Nous sommes fermement au milieu d’un autre techtember chargé, cette période de l’année où les plus grands noms du jeu – y compris Samsung, Apple, Microsoft et Amazon – dévoilent leurs nouveaux appareils sophistiqués qui feront avancer l’industrie au cours des prochains mois. . Bien sûr, l’un des événements que j’attends le plus avec impatience est le prochain lancement de Google Pixel 6, car il promet d’être l’un des événements Pixel, sinon le plus important de tous les temps.

Ne fais pas d’erreur. Je serai le premier parmi ceux qui font la queue (virtuellement, en tout cas) pour mettre la main sur l’un de ces nouveaux téléphones (j’adore celui-ci citron/vert citron !), mais je suis un peu rebuté par leurs tailles. Le Pixel 6 “normal” a un écran de 6,4 pouces, tandis que le Pixel 6 pro a un énorme écran de 6,71 pouces. Ceux-ci sont certainement fantastiques pour la consommation de contenu et à des fins de productivité, mais ils sont également susceptibles d’être difficiles pour les mains et beaucoup dans les poches pour de nombreuses personnes.

Le Pixel 4a a été l’un de mes téléphones préférés à utiliser au cours de la dernière année, et cela se résume en grande partie à son facteur de forme. Avec son écran de 5,81 pouces, ce téléphone a la taille parfaite pour moi. Il est assez grand pour lire et taper de manière productive, mais il est assez petit pour ne pas fatiguer les mains. Il se glisse aussi facilement dans mes poches. Alors bien sûr, j’ai eu le cœur brisé lorsque les Pixel 4a 5G et Pixel 5a sont sortis dans des tailles beaucoup plus grandes. Mais Google, il n’a pas à être de cette façon. Nous pouvons toujours avoir de très bons petits téléphones Android !

Samsung et Apple sont deux des plus grands noms de la technologie, et les deux sociétés ont vu et répondu à une demande de téléphones plus petits au cours des dernières années.

Pour Samsung, cela s’est manifesté sous la forme de son activité pliable en plein développement. Alors que le Galaxy Z Fold 3 fait la une des journaux (et à juste titre), c’est le Galaxy Z Flip 3 qui surpassera probablement cet appareil plus gros en termes de ventes et d’adoption généralisée.

Cela s’explique en partie par le fait que le Z Flip 3 coûte essentiellement la moitié du prix du Z Fold 3, mais il est également probable que la conception à clapet familière et portable soit quelque chose que les consommateurs aiment et comprennent mieux. Il ressemble à ces téléphones préférés des années passées et, mieux encore, il tient dans la plupart des mains, des poches, des sacs à main, etc. En effet, il est probable que les “petits” téléphones seront des téléphones pliables à l’avenir.

Samsung et Apple ont tous deux entendu parler de la demande de téléphones plus petits, bien qu’ils l’aient traitée de manière très différente.

Au moins à ce jour, Apple a choisi d’adresser ce marché avec des appareils physiquement plus petits. Cependant, depuis qu’il a commencé à fabriquer de “gros” téléphones avec l’iPhone 6, une minorité de clients voulait qu’il ramène le petit iPhone. La première tentative de la société pour résoudre ce problème a pris la forme de l’iPhone SE en 2016, après le lancement du 6S, puis elle a suivi cette formule avec un autre petit (quoique plus grand) iPhone SE en 2020.

L’année dernière, Apple a présenté l’iPhone 12 mini, qui, bien qu’il soit sans aucun doute plus vendu que de nombreux combinés Android, a été un peu décevant par rapport aux autres modèles d’iPhone 12. En fait, de nombreux pronostiqueurs ont prédit qu’il n’y aurait même pas d’iPhone 13 mini. Cependant, il s’est avéré que ces analystes et ces fuiteurs avaient tort, et nous avons en fait vu un autre petit iPhone.

Donc, si ces mastodontes pensent qu’il vaut la peine de s’adresser à une minorité vocale qui veut des smartphones plus petits, Google ne devrait-il pas au moins envisager de ramener ce facteur de forme Pixel 3a ou 4a ?

Nous connaissons tous les problèmes que Google a rencontrés avec les ventes de Pixel, mais il semble que la société redouble d’efforts pour réussir avec les nouveaux modèles haut de gamme Pixel 6 et son propre Tensor SoC. J’aimerais voir un avenir pas si lointain où nous le verrons réussir avec cette stratégie, et continuer à faire évoluer la gamme de la série a.

Ce dont je rêve, c’est d’une série Pixel 6a et Pixel 6a XL en 2022, similaire à ce que nous avons récupéré avec les Pixel 3a et 3a XL. Les différences se répercuteraient probablement sur la taille de l’écran, la capacité de la batterie et les offres d’appareils photo, mais je pense que ce sont des compromis que les propriétaires de Pixel soucieux de leur valeur pourraient accepter.

Pourrait-on voir un Pixel 6a “mini” ou un Pixel Flip à l’avenir ?

Il y a eu beaucoup de rumeurs sur le Pixel Fold, mais celles-ci semblent pointer vers un appareil plus grand comme le Galaxy Z Fold 3. Si cet appareil devait prendre vie et réussir, je sais que je serais tout à fait pour un futur Pixel Flip- téléphone de style aussi.

Et toi? Pensez-vous que Google devrait ramener un Pixel plus petit à l’avenir ? Pourquoi ou pourquoi pas?

