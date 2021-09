Head Out On The Highway : Les 25 meilleures chansons de road trip

L’exigence pour tout bon road trip est, comme tout le monde le sait, une bande-son de tueur. Et l’été est le moment idéal pour prendre la route et partir à l’aventure. Que vous vous embarquiez dans un voyage en solo ou que vous vous réunissiez avec des amis et la famille, vous aurez besoin de quelques airs pour vous tenir compagnie tout au long du chemin. Nous avons rassemblé des chansons de conduite classiques de toutes les époques et rassemblé les meilleures chansons de road trip pour vous lancer sur la route.

Écoutez certaines des meilleures chansons de Road Trip sur Apple Music et Spotify.

25 : Youngblood Hawke : nous courons

Avec son rythme entraînant et son accumulation épique, ce joyau indie-pop des pop-rockers de LA Youngblood Hawke vous fera monter le moteur. Ils l’énoncent directement, invitant l’auditeur à se diriger « vers la porte ouverte, dis-moi ce que tu attends ».

24 : blink-182 : Quel est mon âge de nouveau ?

En un peu moins de deux minutes et demie, clignoter-182‘s ‘What My Age Again’ est pop-punk la perfection. Cette chanson cuisine et il n’y a pas une seconde de perdue, ce qui est exactement ce que vous voulez dans les meilleures chansons de road trip.

23 : Les tueurs : Mr Brightside

Des riffs et mélodies pompeux, grandiloquents et tueurs sont un moyen de vous libérer, même lorsque vous êtes coincé dans les embouteillages. ‘Mr Brightside’ de Les tueurs‘ premier album, Chaud l’agitation, est la rare chanson de road trip qui peut vous faire traverser le blues de la circulation et sortir de la «cage» qu’est le train-train quotidien.

22 : Nirvana : Race

Juste comme Appetit pour la destruction, le Nirvana peu importe propose une gamme infinie de chansons de voyage sur la route, mais il y a une piste remarquable qui ressemble à du caoutchouc brûlant. Avec son explosion de rétroaction et son intensité de mitrailleuse, « Breed » fera que tout le monde se tape la tête sur la banquette arrière.

21 : Sammy Hagar : Je ne peux pas conduire 55

C’est la chanson de conduite classique. Si le Red Rocker ne peut pas vous permettre de dépasser la limite de vitesse (ce que nous ne tolérons pas officiellement), rien d’autre ne le fera. Le single solo de Sammy Hagar explose dans tous les autoradios depuis 1984 et ne s’est jamais arrêté.

20 : Katy Perry : rêve d’adolescente

Quand il y a un long tronçon de route à parcourir, vous voulez parfois du rock acide psychédélique où vous pouvez activer le régulateur de vitesse et déconnecter, mais lorsque vous voyagez avec une équipe, les hymnes pop entonnés sont les meilleures chansons de voyage sur la route. Katy PerryL’ode aux possibilités infinies de l’adolescence vous fera sortir la tête du toit ouvrant comme un adolescent saoul le soir du bal.

19: Warren G (avec Nate Dogg): Réguler

Moins de chansons qui résument une époque entière que ce classique du G-funk de 1994. Entre la narration de Warren G et la voix douce de Nate Dogg, c’est la chanson que vous pouvez faire exploser, que vous rouliez dans votre décapotable ou votre berline de taille moyenne.

18 : John Mellencamp : Maisons roses

Cette tranche de rock du cœur n’est pas tout ce qu’il semble. John Mellencamp semble brosser un tableau parfait du rêve américain, mais si vous continuez à écouter, c’est vraiment l’accusation d’un système défaillant. D’une part, il reste un chanson politique mal comprise mais d’un autre côté, c’est une super chanson de road trip.

17 : The Rolling Stones : (Je ne peux pas obtenir de non) Satisfaction

Puisant dans ce sentiment d’envie de voyager, Les pierres qui roulent‘ la recherche de la satisfaction les a atterri théritier premier hit n°1. De la batterie propulsive de Charlie Watts à la voix craquante de Mick Jagger et au riff fuzz-box de Keith Richards, « Satisfaction » vous invite à la route et au dancefloor.

16 : U2 : Là où les rues n’ont pas de nom

Comme les premières lueurs du matin sur l’autoroute du désert, cette U2 L’hymne commence par le son d’orgues célestes qui se construisent rapidement sur un rythme entraînant dirigé par les lignes de guitare arpégées de The Edge. Les origines politiques mises à part, la chanson évoque des images de l’Ouest américain et de la grande route. Il est difficile de ne pas ressentir de la nostalgie lorsque vous entrez et sortez de la circulation.

15: Guns N’ Roses: Appetite For Destruction (oui, tout)

Oubliez les chansons de road trip, c’est un album de road trip. Du menaçant « Welcome To The Jungle » à l’envolée « Rocket Queen » qui se termine Guns N’ Roses‘ Appetite For Destruction, vous ne trouverez pas d’album mieux adapté à la route que celui-ci.

14 : Dr Dre : Laisse-moi rouler

N’importe quel morceau de G-funk est fait pour la conduite, mais cette coupure de The Chronic est la chanson de road trip ultime. Entre le chœur d’échantillonnage du Parlement et DréLes vers évocateurs de ‘Let Me Ride’ ont été taillés sur mesure pour la conduite estivale… et sont encore mieux si vous vous baladez dans une décapotable.

13 : Bob Seger : les nuits hollywoodiennes

Alors que Bob Seger chante « regarder les lumières de LA » dans ce tube de 1978, l’anticipation d’une nuit en ville est universelle. La voix frénétique et la narration épique de Seger, combinées à la musique uptempo, sont la formule parfaite pour foncer vers l’horizon.

12 : Cyndi Lauper : J’ai conduit toute la nuit

Certaines personnes échappent à la ville « collante et cruelle » en cherchant du réconfort au grand air. Pas Mme Lauper. Ses callisthénies vocales ne sont que la motivation pour conduire toute la nuit pour voir votre amant.

11 : Snoop Dogg : Gin et jus

Une autre tranche de paradis G-funk. Vous n’avez pas besoin d’hydraulique pour rouler avec le flux mélodique de “DO-double-G”. Sorti à l’apogée du gangsta rap, Espionner a pris les ébats sauvages de sa ville natale, Long Beach, et les a transformés en une confiture d’été idyllique.

10 : Jackson Browne : courir à vide

Peu d’artistes incarnaient le son de Laurel Canyon de la fin des années 70 comme Jackson Browne. ‘Running On Empty’ n’est pas un rock de route difficile, mais Browne pourrait transformer les expériences les plus banales (comme manquer d’essence) en une métaphore pour manquer les connexions dans la vie.

9 : Les Beatles : excursion d’une journée

Les Beatles ont un catalogue sans fin de chansons de voyage, de « Ticket To Ride » à « Drive My Car », mais « Day Tripper » est la vraie chanson de voyage sur la route. Mettant en vedette l’un des meilleurs riffs de guitare de tous les temps, ‘Day Tripper’ n’est pas tant une escapade rapide que l’essai du style de vie hippie pendant un jour ou deux.

8 : Stevie Wonder : Maître Blaster (Jammin’)

Cela pourrait être inclus parmi les meilleures chansons de voyage sur la route pour l’intro seule, mais le tout bascule avec un fanfaron qui ne vous fera pas (espérons-le) dévier d’un côté à l’autre. Stevie Wonderl’hommage à Bob Marley a vu Stevie s’éloigner de son one-man show typique et inviter toute une équipe à boogie down.

7 : Willie Nelson : sur la route à nouveau

La musique country est jonchée d’hymnes de chemin de terre, mais l’un des vrais classiques est Willie Nelson‘s ode à la vie nomade, ‘On The Road Again’. Nelson a été chargé de créer une chanson originale pour le rockeur vieillissant qu’il a joué dans le film Honeysuckle Rose. Willie a livré et décroché une nomination aux Oscars dans le processus.

6 : Tom Cochrane : La vie est une autoroute

Le trésor canadien Tom Cochrane est un nom bien connu dans le Nord, mais dans le reste du monde, il est surtout connu pour cet hymne aux guerriers de la route qui est devenu le discours d’encouragement parfait pour frapper le tarmac.

5 : Prince : Petite Corvette Rouge

Prince n’a apparemment jamais souffert du blocage de l’écrivain ou d’un manque de métaphores sexuelles, comme en témoigne son classique de 1983, «Little Red Corvette». Cette histoire d’une aventure d’un soir malheureuse aurait été inspirée par l’Edsel rose de sa compagne Lisa Coleman, mais “petit Edsel rouge” n’est tout simplement pas un refrain aussi accrocheur.

4 : Les Beach Boys : Fun, Fun, Fun », « I Get Around

Ces deux Les garçons de la plage Les airs ont contribué à définir la culture de conduite des années 60, en particulier sur les autoroutes sinueuses du sud de la Californie. Harmonies serrées et rythmes formidables, ces chansons vous transporteront jusqu’aux falaises balayées par les vents de la Pacific Coast Highway, en roulant de haut en bas.

3: Tom Petty: Runnin’ Down A Dream

‘Free Fallin’ est un excellent morceau, mais quand il s’agit d’essentiel Tom Petit chansons de voyage sur la route, ‘Runnin’ Down A Dream’ prend le gâteau. Grâce à l’imagerie de l’autoroute et aux riffs de guitare scuzzy, cette mélodie dure s’écoute mieux avec les fenêtres baissées et le pied sur l’accélérateur.

2 : Bruce Springsteen : Né pour courir

Aucune enquête sur les meilleures chansons de road trip ne serait complète sans The Boss. Bruce SpringsteenL’ensemble de l’œuvre de s raconte l’expérience de la vie dans une petite ville et le sentiment que l’évasion n’est qu’à un trajet en voiture.

1: Steppenwolf: Né pour être sauvage

Vous n’avez pas besoin d’un vélo ou d’un cuir de route pour le faire hurler Steppenwolf classique. Le film le plus célèbre, Easy Rider, l’invitation de Jon Kay à « sortir sur l’autoroute » est devenu un hymne américain et un appel à la rébellion.

Mentions honorables

Vous cherchez d’autres bonnes chansons de playlist de road trip ? Avec des paroles compulsivement chantées, ces airs sont parfaits pour les autoroutes solitaires où vous voulez juste crier la fenêtre de votre voiture ouverte.

John Denver – Ramenez-moi à la maison, routes de campagne

The Proclaimers – I’m Gonna Be (500 miles)

Tracy Chapman – Voiture rapide

Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Les Aigles – Allez-y doucement

Fleetwood Mac – Suivez votre propre chemin

Sheryl Crow – Chaque jour est une route sinueuse

Les Grateful Dead – Truckin’

Toto – Afrique

Arcade Fire – Gardez la voiture en marche

Ray Charles – Hit The Road Jack

Bon Jovi – Vivre sur une prière

Ike & Tina Turner – Limites de la ville de Nutbush

Don McLean – Tarte américaine

Les frères Allman – Cavalier de minuit

Outkast – Hey Ya

Rascal Flatts – La vie est une autoroute

Van Morrison – Côté lumineux de la route

Sufjan Stevens – Chicago

Rihanna – Tais-toi et conduis

Les Aigles – Hôtel California

The Allman Brothers Band – Ramblin’ Man

Elton John – Petit danseur

Simon & Garfunkel – Amérique

Pointer Sisters – Je suis tellement excité

ABBA – Waterloo

Dolly Parton – 9 à 5

Billy Joel – Piano Man

Paul Simon – Graceland

Vous cherchez plus d’options? Consultez notre liste des meilleures chansons sur les voitures et la conduite.