Il y a un moment dans la nouvelle production « Head Over Heels » où un humble berger, joué par George Salazar, essaie de professer son amour à une princesse en chantant « Mad About You » de Go-Go. Alors qu’il livre avec passion les refrains finaux, deux acteurs en chapeaux de mouton surgissent et chantent avec lui, baaing les paroles du titre pour faire rire le grand public.

Plus tard, Salazar tue un lion – joué par un acteur qui rugit tout en agitant agressivement un cerceau bordé de banderoles – ce qui suscite une réaction similaire de la foule. Et s’il se trouve que Tiffany Mann se déchaîne si fort sur « How Much More » que sa couronne en papier lui tombe de la tête, comme elle le fait cette nuit-là, les spectateurs applaudissent et applaudissent.

«Ces touches décousues sont un moyen de se pencher sur le fait que nous soyons tous de retour dans une pièce ensemble», explique Jenny Koons, qui a dirigé, chorégraphié et conçu la production avec Sam Pinkleton. « Quand on y pense, l’invitation à se réunir avec un groupe d’étrangers et à imaginer quelque chose ensemble qui est 100 % faux, c’est une belle demande. Et c’est une question à laquelle tant d’entre nous n’ont pas été en mesure de répondre pendant la pandémie. »

« Head Over Heels », présenté au Pasadena Playhouse jusqu’au 12 décembre, est une expérience musicale qui remet en question les règles acceptées de longue date de la création théâtrale et du théâtre, établies et maintenues avant la pandémie. Par exemple, un pourcentage du public masqué traverse une piste de danse, car pourquoi doivent-ils tous être assis ? Et pendant le spectacle, les acteurs rappellent aux participants de ne pas simplement chanter avec eux, mais de le faire à voix haute, car pourquoi doivent-ils être si silencieux ?

Freddie traverse l’échafaudage en tant qu’Oracle dans « Head Over Heels » du Pasadena Playhouse.

(Jeff Lorch)

Plus encore, la durée est la moitié de la durée de la comédie musicale originale, qui combine un poème du XVIe siècle avec des tubes rock des années 80 ; notamment, il n’y a pas de décors ou de costumes spécifiques au temps dans la production, à l’exception de quelques boules disco qui tournent au-dessus d’échafaudages et de rideaux en aluminium rose.

Il est destiné à raconter une histoire complète sans rien de superflu. « Rien ne devrait être plus spectaculaire que les personnes présentes dans la pièce », déclare Pinkleton. «Et c’est à la fois le public et les interprètes. C’est une affirmation que les humains sont incroyables. Regardez ce que nous pouvons faire ensemble, après que nous ayons tous été séparés pendant si longtemps.

Lea DeLaria joue un roi coriace dans « Head Over Heels » du Pasadena Playhouse.

(Jeff Lorch)

Initialement écrit et conçu par l’auteur du livre « Avenue Q » Jeff Whitty, « Head Over Heels » mélange, entre toutes choses, l’intrigue de « Arcadia » de Philip Sidney avec les chansons du groupe de Los Angeles les Go-Go’s.

« Ces choses se sont brisées d’une manière qui semble joyeuse et indéniable », explique Pinkleton à propos de la combinaison improbable, qui a été mise en scène pour la première fois au Oregon Shakespeare Festival en 2015 avant une courte durée à Broadway en 2018. Entre autres choses, il présente une princesse remettant en question ses décisions en chantant « Good Girl », un amour endormi ravivé pendant « This Old Feeling » et des romances interdites se livraient à « Our Lips Are Sealed ».

Au Playhouse, l’histoire d’une famille royale en crise se déroule sur 90 minutes vives, « une durée que nous pensions être acceptable pour les gens sur la piste de danse », explique Koons. Une grande partie du pentamètre iambique élisabéthain du scénario initial a été rognée, tout en gardant les chansons intactes et en laissant de la place aux interactions spontanées acteur-public. (« Excusez-moi, je déteste vous déranger, je sais que nous sommes au milieu d’un spectacle », a déclaré Alaska 5000 aux participants lors du premier aperçu. « Mais, est-ce que je suis beau ? »)

Le Pasadena Playhouse a été transformé pour la comédie musicale « Head Over Heels ». Un producteur déclare : « Nous recherchons toutes les manières possibles dont une personne pourrait aimer faire l’expérience de la série. »

(Jeff Lorch)

Depuis que « Head Over Heels » contient ce que le directeur artistique de Pasadena Playhouse, Danny Feldman, appelle « la musique la plus contagieuse et la plus merveilleuse qui me donne envie de sauter de mon siège et de danser », le lieu a été aménagé en boîte de nuit de fortune, comme le Off- Spectacle de Broadway « Here Lies Love » et la production Playhouse de « Pirates de Penzance ». Sa scène d’avant-scène a été remplie de sièges surélevés adaptés à l’ADA et les sièges d’orchestre inclinés ont été remplacés par une piste de danse – une reconfiguration conçue avec les réalisateurs spécifiquement pour les besoins de l’histoire, ainsi que le public.

« Nous recherchons toutes les manières possibles pour une personne d’aimer vivre le spectacle : certaines personnes aiment se tenir debout, danser ou se pencher, certaines personnes veulent un siège de théâtre traditionnel, certaines personnes peuvent vouloir danser pour certaines parties et s’asseoir pour d’autres », explique Jenny Slattery, productrice associée de Pasadena Playhouse, qui a supervisé la transformation de l’espace en quatre mois. « Nous voulions créer de la place pour chaque version du spectateur et ne pas valoriser l’une par rapport à l’autre. »

L’interprétation de Tiffany Mann sur « How Much More » est un moment fort de « Head Over Heels » de Pasadena Playhouse.

(Jeff Lorch)

«Head Over Heels» – qui comprend également Lea DeLaria, Shanice Williams, Emily Skeggs, Yurel Echezarreta et Freddie dans le casting – était initialement prévu pour une future saison au Playhouse, mais a été hardiment reprogrammé comme la première production du Playhouse après la fermeture de la pandémie . Les créateurs espèrent que le public, qui doit présenter une preuve de vaccination et porter des masques pendant la représentation, se sente suffisamment en sécurité pour imaginer à nouveau collectivement l’intérieur du théâtre et imaginer ce que le théâtre peut être.

« Le théâtre en personne avait déjà disparu une fois », dit Pinkleton. « Pour que le théâtre continue, il faut un certain interrogatoire. Quand on dit que c’est pour tout le monde, qu’est-ce que cela signifie vraiment ? Je dis cela à partir d’un lieu de possibilité, pas de négativité. Je suis ravi de voir plus de théâtres se demander ce qui peut arriver lorsque les gens sont dans une pièce ensemble, racontant une histoire. »